В Улан-Удэ не будут убирать снег ночью из-за дубака

В Улан-Удэ из-за сильных морозов снегоуборочные работы по ночам перенесли на дневное время. Об этом сообщили в Комбинате по благоустройству. В связи с поздним выходом тяжелой техники днем на дорогах возможны затруднения движения транспорта.

Синоптики передают, что температура воздуха в городе в ближайшие дни будет опускаться до минус 40 градусов. А эксплуатация спецтехники обычно рассчитана на температуру до минус 30.

При экстремальных морозах могут выйти из строя гидравлические шланги, металл становится хрупким. В целом работа машин замедляется и время на обслуживание увеличивается.

«Мы особенно внимательно следим за состоянием машин и бережно относимся к оборудованию, чтобы техника ещё долгие годы служила городу. Приняли решение, что запланированные ночные работы по уборке снега в выходные пройдут в штатном режиме, но работы в ночь с воскресенья начнутся в понедельник с 10 утра. В таком режиме будем работать до ослабления морозов», - сказал директор КБУ Игорь Мункуев.