Общество 16.01.2026 в 18:38

В Бурятии подорожали топливные брикеты

Жители республики сообщают, что цена выросла в два раза

A- A+
Текст: Анастасия Величко
В Бурятии подорожали топливные брикеты

Топливные брикеты для многих жителей Улан-Удэ и пригорода были хорошей альтернативой дровам и углю. Люди утверждают, что обогревать жилье брикетами обходилось дешевле, нежели топить дровами. Однако ситуация в корне изменилась.

«Возмущению нет предела! Брикеты подорожали! Стоили 130-150, сейчас цена 300 р за одну упаковку! Предлагаю не покупать за такую цену, пусть снижают цену как были изначально!» - пишут разгневанные люди.

«Где-то по 250-270, на базе 210-230. Но производители разные. Ещё недавно цены были от130 до 160. Нет слов».

«Да подорожали. Вчера поехала на базу. Пеллеты 5 штук продаются за 250 р наличными. На один день 1000 рублей выходит».

«Лучше уж тогда дрова брать, брикеты брали, потому что дешевле, а раз цена сравнялась, какой смысл брикеты брать», - рассуждают жители частного сектора.


Фото: "Номер один"

 

 

Теги
топливные брикеты цены подорожание

Все новости

Посыпочная машина в Улан-Удэ повредила «Мерседес»
16.01.2026 в 18:31
Добраться до пригорода Улан-Удэ стало дороже
16.01.2026 в 17:51
В Улан-Удэ не будут убирать снег ночью из-за дубака
16.01.2026 в 17:29
В Бурятии будут судить городского главу
16.01.2026 в 17:07
На севере Бурятии восстановили движение на участке трассы
16.01.2026 в 17:04
Житель района Бурятии обокрал городскую старшеклассницу
16.01.2026 в 17:04
Сыпь на коже жительницы Бурятии оказалась раком
16.01.2026 в 16:23
Житель Бурятии в один день совершил две кражи
16.01.2026 в 15:41
Нападением собак на девочку в Гусиноозерске заинтересовалась прокуратура
16.01.2026 в 15:34
Житель Бурятии пошел на полицейских с ножом
16.01.2026 в 15:22
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 января

Читайте также
Добраться до пригорода Улан-Удэ стало дороже

Цены на проезд повысились в Сотниково и Ошурково

16.01.2026 в 17:51
В Улан-Удэ не будут убирать снег ночью из-за дубака
Работы временно перенесли на утро
16.01.2026 в 17:29
На севере Бурятии восстановили движение на участке трассы
Дорожники устранили последствия наледи
16.01.2026 в 17:04
Житель района Бурятии обокрал городскую старшеклассницу
На ее деньги он поел и купил себе телефон
16.01.2026 в 17:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru