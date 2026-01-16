В Бурятии подорожали топливные брикеты

Топливные брикеты для многих жителей Улан-Удэ и пригорода были хорошей альтернативой дровам и углю. Люди утверждают, что обогревать жилье брикетами обходилось дешевле, нежели топить дровами. Однако ситуация в корне изменилась.

«Возмущению нет предела! Брикеты подорожали! Стоили 130-150, сейчас цена 300 р за одну упаковку! Предлагаю не покупать за такую цену, пусть снижают цену как были изначально!» - пишут разгневанные люди.

«Где-то по 250-270, на базе 210-230. Но производители разные. Ещё недавно цены были от130 до 160. Нет слов».

«Да подорожали. Вчера поехала на базу. Пеллеты 5 штук продаются за 250 р наличными. На один день 1000 рублей выходит».

«Лучше уж тогда дрова брать, брикеты брали, потому что дешевле, а раз цена сравнялась, какой смысл брикеты брать», - рассуждают жители частного сектора.





Фото: "Номер один"