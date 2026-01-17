Уголовное дело экс-зампреда Забайкалья начал рассматривать суд

Академический районный суд Екатеринбурга начал рассматривать дело бывшего временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Игоря Дубровина, обвиняемого в хищении примерно 63 миллиона рублей во время его деятельности в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба суда.По данным портала “Чита.ру» вместе с экс-чиновником в обвинении по факту хищения фигурирует бывший директор ООО «Омега-Строй» Вадим Пономарев. Согласно версии обвинения, деньги могли быть похищены из аванса по контракту государственного оборонного заказа, связанного со строительством объекта в городе Орске Оренбургской области.Разбирательство по делу с судами для Дубровина продолжается уже более двух лет — с момента его задержания 14 декабря 2023 года по подозрению в хищении. После задержания его доставили в Екатеринбург, где он был помещен в следственный изолятор. В феврале 2024 года суд изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий. В октябре 2024 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга постановил вернуть уголовное дело прокурору для устранения замечаний. Прокурор не согласился с этим решением и подал апелляцию, которая была удовлетворена, в результате чего дело было возвращено в Верх-Исетский суд.В 2017–2019 годах Дубровин занимал должность заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, а с начала 2020 года возглавлял управление капитального строительства региона. В правительстве Забайкалья он работал с 19 июня 2020 года, когда был назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства края. 8 августа того же года его назначили временно исполняющим обязанности министра строительства региона. В 2023 году, после утраты доверия, он был освобожден от должности в Забайкалье в связи с возбуждением уголовного дела по месту его прежней работы.Фото: loon.site