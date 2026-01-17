Общество 17.01.2026 в 15:29

Полпредство Бурятии в Москве вступилось за землячку

Виновных лиц попытаются призвать к ответственности
Текст: Елена Кокорина
Полномочное представительство Бурятии в Москве отреагировало на инцидент, произошедший накануне в столице с жительницей республики.

Как сообщили в полпредстве: «поступила информация о вопиющем случае физического насилия, оскорбления и дискриминации по национальным признакам в отношении нашей землячки в Подольске со стороны сотрудников правоохранительного органа. Подобное поведение должностных лиц недопустимо и вызывающе».

Полномочное представительство направило в компетентные правоохранительные органы официальный запрос с целью получения информации о статусе расследования данного дела, а также обращение в адрес Главного Управления по противодействию экстремизму МВД России для проведения всесторонней служебной проверки, обеспечения объективности и установления виновных лиц, привлечения их к ответственности.

- Мы рассчитываем на полную, объективную и прозрачную проверку всех обстоятельств инцидента уполномоченными структурами и принятие соответствующих решений, - сообщили в Полпредстве, подчеркнув, что будет внимательно следить за развитием данной ситуации.

Напомним, что Мария Цыденова обратилась к общественности после конфликтной ситуации с подмосковной полицией. По ее словам, она стала жертвой безосновательного задержания, во время которого подверглась грубому обращению, приведшему к физическим и моральным травмам.

Фото: скриншот видео

