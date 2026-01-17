Хирург Бурятии рассказал, как уберечь детей от обморожения

Морозная погода в Бурятии сохранится с 17 по 23 января, поэтому местных жителей попросили соблюдать меры безопасности в период сильных морозов. Хирург ДРКБ и заслуженный врач республики Сергей Колдунов рассказал об оказании первой помощи детям при обморожении и ожогах.

- Обморожение коварно тем, что изначально может не проявляться явно – только холодные кожные покровы и бледность. Поражение мягких тканей развивается изнутри. У детей чаще всего обмораживаются нос и уши, как наиболее выступающие части тела. Первые признаки обморожения – это покраснение кожи, боль и отек, - рассказывает врач.

Что же делать при обморожении?

- Ни в коем случае не растирать обмороженные участки снегом, варежками. Завести ребенка в теплое помещение. Не погружать его в горячую воду. Необходимо, чтобы организм прогревался постепенно, изнутри кнаружи. Надеть теплые носки, теплую одежду. Поменять варежки/перчатки на сухие, если находитесь на улице, - добавил хирург.

Родителям следует быть особенно внимательными к детям, разъяснять им правила поведения на улице, игровых площадках и в зонах отдыха. Не оставляйте детей без присмотра, чтобы избежать несчастных случаев.

Фото: freepik