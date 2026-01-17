Общество 17.01.2026 в 16:38

Хирург Бурятии рассказал, как уберечь детей от обморожения

Чего категорически нельзя делать при переохлаждении
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Хирург Бурятии рассказал, как уберечь детей от обморожения

Морозная погода в Бурятии сохранится с 17 по 23 января, поэтому местных жителей попросили соблюдать меры безопасности в период сильных морозов. Хирург ДРКБ и заслуженный врач республики Сергей Колдунов рассказал об оказании первой помощи детям при обморожении и ожогах.

- Обморожение коварно тем, что изначально может не проявляться явно – только холодные кожные покровы и бледность. Поражение мягких тканей развивается изнутри. У детей чаще всего обмораживаются нос и уши, как наиболее выступающие части тела. Первые признаки обморожения – это покраснение кожи, боль и отек, - рассказывает врач.

Что же делать при обморожении?

- Ни в коем случае не растирать обмороженные участки снегом, варежками. Завести ребенка в теплое помещение. Не погружать его в горячую воду. Необходимо, чтобы организм прогревался постепенно, изнутри кнаружи. Надеть теплые носки, теплую одежду. Поменять варежки/перчатки на сухие, если находитесь на улице, - добавил хирург.

Родителям следует быть особенно внимательными к детям, разъяснять им правила поведения на улице, игровых площадках и в зонах отдыха. Не оставляйте детей без присмотра, чтобы избежать несчастных случаев.

Фото: freepik

Все новости

В районе Бурятии отменили Крещенские погружения в прорубь
17.01.2026 в 17:05
Хирург Бурятии рассказал, как уберечь детей от обморожения
17.01.2026 в 16:38
Полпредство Бурятии в Москве вступилось за землячку
17.01.2026 в 15:29
Богатейшая Иркутская область оказалась в долговой яме
17.01.2026 в 13:02
В Улан-Баторе стоимость жилья выросла на 12,3% за год
17.01.2026 в 12:58
Уголовное дело экс-зампреда Забайкалья начал рассматривать суд
17.01.2026 в 12:51
В Бурятии попросили льгот для малого бизнеса
17.01.2026 в 12:36
В Бурятии «СВО-первокурсники» осваивают вузы
17.01.2026 в 08:00
Распил мяса и ответственности
17.01.2026 в 07:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 17 января 2026 года
17.01.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 января

Читайте также
В районе Бурятии отменили Крещенские погружения в прорубь
Местным рекомендуют воздержаться от купаний в самодельных купелях
17.01.2026 в 17:05
Полпредство Бурятии в Москве вступилось за землячку
Виновных лиц попытаются призвать к ответственности
17.01.2026 в 15:29
Богатейшая Иркутская область оказалась в долговой яме
Кризисный регион из-за обвала экспорта попал в кабалу коммерческим банкам и платит гигантские проценты по кредитам
17.01.2026 в 13:02
В Улан-Баторе стоимость жилья выросла на 12,3% за год
Цена квадратного метра поднялась до 109 тысяч рублей, что заметно дешевле, чем в Улан-Удэ
17.01.2026 в 12:58
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru