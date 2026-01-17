В районе Бурятии отменили Крещенские погружения в прорубь

В этом году купание в проруби в Мухоршибирском районе Бурятии проводиться не будет. Об этом сообщили в группе местной Администрации.

- В праздник Крещения состоится праздничное богослужение с великим освящением воды, по окончании богослужения можно будет набрать святой воды. Рекомендуем всем жителям района воздержаться от проведения купаний в самодельных купелях, - написали в группе Мухоршибирской Администрации.

Напомним, что 19 января, в Крещение, в республики планируется открыть 22 купальни и 25 мест заборов освященной воды. Купели будут работать с 22.00 часов 18 января по 18.00 часов 19 января, после чего будут проведены работы по их блокировке. На местах будут действовать 23 пункта обогрева людей.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Бурятия