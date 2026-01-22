Детский загранпаспорт
Вопрос: «Как и где можно оформить загранпаспорт на ребенка?»
Александра Петровна Р.
С 20 января 2026 года в России въезд и выезд несовершеннолетних станет возможен только по заграничному паспорту, пересечь границу по свидетельству о рождении будет нельзя. Получить загранпаспорт можно с момента рождения ребенка.
Можно оформить два вида загранпаспортов: нового образца (биометрический), сроком действия 10 лет; и старого образца - на пять лет. Для оформления биометрического загранпаспорта надо будет обязательно снять отпечатки пальцев. Загранпаспорт нового образца также отличается размером госпошлины: шесть тысяч рублей для взрослых и детей от 14 лет и три тысячи рублей - для детей до 14 лет.
Как оформить загранпаспорт:
- подать документы на загранпаспорт для ребенка можно как на Госуслугах (при наличии подтвержденной учетной записи);
- В МФЦ (на загранпаспорт как старого, так и нового образца);
- обратиться напрямую в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России.
Необходимы следующие документы:
- фото ребенка;
- данные свидетельств о рождении детей до 14 лет или паспортные данные детей от 14 лет;
- паспортные данные одного из родителей, усыновителя, опекуна или попечителя;
- данные действующих загранпаспортов детей (при наличии);
- данные документов о смене ФИО детей (при наличии);
- данные свидетельств о регистрации детей по месту жительства (детям до 14 лет, при наличии).
Когда подавать документы надо вместе с ребенком? Это зависит от того, сколько лет ребенку и какой паспорт оформляется:
1. Для паспорта нового образца:
- до 12 лет на подачу документов нужно идти с ребенком, чтобы сделали фото на паспорт; забрать документ можно без него;
- с 12 до 14 лет - подавать документы и забирать паспорт нужно вместе с ребенком.
2. Для паспорта старого образца - подать документы и забрать паспорт можно без ребенка, если ему не исполнилось 14 лет.
3. С 14 до 18 лет, паспорта старого и нового образцов - ребенок должен присутствовать при подаче и получении документов.