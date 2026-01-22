Детский загранпаспорт

Вопрос: «Как и где можно оформить загранпаспорт на ребенка?»

Александра Петровна Р.

С 20 января 2026 года в России въезд и выезд несовершеннолетних станет возможен только по заграничному паспорту, пересечь границу по свидетельству о рождении будет нельзя. Получить загранпаспорт можно с момента рождения ребенка.

Можно оформить два вида загранпаспортов: нового образца (биометрический), сроком действия 10 лет; и старого образца - на пять лет. Для оформления биометрического загранпаспорта надо будет обязательно снять отпечатки пальцев. Загранпаспорт нового образца также отличается размером госпошлины: шесть тысяч рублей для взрослых и детей от 14 лет и три тысячи рублей - для детей до 14 лет.

Как оформить загранпаспорт:

- подать документы на загранпаспорт для ребенка можно как на Госуслугах (при наличии подтвержденной учетной записи);

- В МФЦ (на загранпаспорт как старого, так и нового образца);

- обратиться напрямую в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России.

Необходимы следующие документы:

- фото ребенка;

- данные свидетельств о рождении детей до 14 лет или паспортные данные детей от 14 лет;

- паспортные данные одного из родителей, усыновителя, опекуна или попечителя;

- данные действующих загранпаспортов детей (при наличии);

- данные документов о смене ФИО детей (при наличии);

- данные свидетельств о регистрации детей по месту жительства (детям до 14 лет, при наличии).

Когда подавать документы надо вместе с ребенком? Это зависит от того, сколько лет ребенку и какой паспорт оформляется:

1. Для паспорта нового образца:

- до 12 лет на подачу документов нужно идти с ребенком, чтобы сделали фото на паспорт; забрать документ можно без него;

- с 12 до 14 лет - подавать документы и забирать паспорт нужно вместе с ребенком.

2. Для паспорта старого образца - подать документы и забрать паспорт можно без ребенка, если ему не исполнилось 14 лет.

3. С 14 до 18 лет, паспорта старого и нового образцов - ребенок должен присутствовать при подаче и получении документов.