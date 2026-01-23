Общество 23.01.2026 в 09:00

Две ипотеки

При каких условиях можно взять?
A- A+
Текст: Номер один
Две ипотеки
Pixabay

Вопрос: «Могу ли я взять вторую ипотеку, если еще первая не выплачена?» 

Максим Савельевич В., г. Улан-Удэ

По общему правилу российское законодательство не запрещает брать несколько ипотечных кредитов на одного человека, если речь не идет о специальных льготных программах («IT-ипотека», «Дальневосточная» или «Арктическая»). Но важно понимать, что окончательное слово всегда остается за кредитной организацией, которая будет тщательно проверять финансовое состояние заемщика.

Кредитная организация несет риски и оценивает, сможет ли заемщик обслуживать сразу два крупных долга - банк тщательно анализирует финансовое положение человека. Возможны ситуации, когда формально отказать не имеют права, но на практике отказ все же происходит. Например, если у заемщика официально достаточно высокий доход и чистая кредитная история, но показатель его долговой нагрузки (ПДН - соотношение всех ежемесячных платежей по кредитам к доходу) превышает внутренние лимиты банка.

Некоторые банки устанавливают собственные внутренние ограничения, например, не более трех ипотечных кредитов в год или не более пяти действующих одновременно

Итак, при оценке заявки на вторую ипотеку банки рассматривают несколько главных критериев:

1. Платежеспособность, то есть достаточный официальный доход, чтобы покрывать выплаты. Специалисты считают, что сумма всех ежемесячных платежей по кредитам не должна превышать 40-50% от дохода семьи.

2. Показатель долговой нагрузки (ПДН), который банки обязаны рассчитывать.

3. Безупречная кредитная история без просрочек по текущим обязательствам.

4. Имеет значение стаж работы на последнем месте, который подтверждает стабильность заработка.

Теги
справбюро

Все новости

В Бурятии в кювет съехала маршрутка с девятью пассажирами
23.01.2026 в 12:37
В Улан-Удэ у строителей нацмузея нашли много нарушений
23.01.2026 в 12:22
Монголия одна из первых вошла в Совет мира Дональда Трампа
23.01.2026 в 12:11
В Улан-Удэ девушка пострадала на пожаре
23.01.2026 в 12:01
В Бурятии новый спортзал пошел трещинами
23.01.2026 в 11:58
В Улан-Удэ ищут 16-летнего подростка
23.01.2026 в 11:56
Электросети в селах Бурятии не выдержали сильных морозов
23.01.2026 в 11:38
Самбисты Бурятии стали призерами первенства России в Кстово
23.01.2026 в 11:23
От мороза в Бурятии сосны сменили зеленый цвет на бордовый
23.01.2026 в 10:33
Житель Бурятии едва не замерз насмерть в лесу возле колонии
23.01.2026 в 10:19
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

Читайте также
В Улан-Удэ у строителей нацмузея нашли много нарушений
Они стали причиной гибели рабочих
23.01.2026 в 12:22
В Бурятии новый спортзал пошел трещинами
На возвращение объекта к жизни требуется 21 млн - половина от его изначальной цены
23.01.2026 в 11:58
В Улан-Удэ ищут 16-летнего подростка
Он ушел из дома ранним морозным утром
23.01.2026 в 11:56
Электросети в селах Бурятии не выдержали сильных морозов
Степень износа их сильно подкосила
23.01.2026 в 11:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru