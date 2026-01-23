Две ипотеки

Вопрос: «Могу ли я взять вторую ипотеку, если еще первая не выплачена?»

Максим Савельевич В., г. Улан-Удэ

По общему правилу российское законодательство не запрещает брать несколько ипотечных кредитов на одного человека, если речь не идет о специальных льготных программах («IT-ипотека», «Дальневосточная» или «Арктическая»). Но важно понимать, что окончательное слово всегда остается за кредитной организацией, которая будет тщательно проверять финансовое состояние заемщика.

Кредитная организация несет риски и оценивает, сможет ли заемщик обслуживать сразу два крупных долга - банк тщательно анализирует финансовое положение человека. Возможны ситуации, когда формально отказать не имеют права, но на практике отказ все же происходит. Например, если у заемщика официально достаточно высокий доход и чистая кредитная история, но показатель его долговой нагрузки (ПДН - соотношение всех ежемесячных платежей по кредитам к доходу) превышает внутренние лимиты банка.

Некоторые банки устанавливают собственные внутренние ограничения, например, не более трех ипотечных кредитов в год или не более пяти действующих одновременно

Итак, при оценке заявки на вторую ипотеку банки рассматривают несколько главных критериев:

1. Платежеспособность, то есть достаточный официальный доход, чтобы покрывать выплаты. Специалисты считают, что сумма всех ежемесячных платежей по кредитам не должна превышать 40-50% от дохода семьи.

2. Показатель долговой нагрузки (ПДН), который банки обязаны рассчитывать.

3. Безупречная кредитная история без просрочек по текущим обязательствам.

4. Имеет значение стаж работы на последнем месте, который подтверждает стабильность заработка.