Общество 18.01.2026 в 14:32

В Улан-Удэ аномальные морозы продолжатся всю неделю

Существенное же потепление начнется лишь в начале февраля
Текст: Иван Иванов
Наступающие крещенские морозы создают немало хлопот автомобилистам Бурятии. На улицах столицы Бурятии стало ездить все меньше машин - отогревать их после ночных стоянок на морозе становится все сложнее. 18 января в Улан-Удэ к вечеру температура опустится, по прогнозу Бурпогоды, до минус 37 градусов, а среднесуточные температуры в ближайшие дни будут на 7-10 градусов ниже климатической нормы.

Днем сегодня и завтра температура повысится до -27…-29°.

Однако заметного потепления в целом пока ждать не приходится. Выход на ночные температуры -28°, а дневные -17° ожидается лишь к началу февраля. Крещенские морозы в этот раз ожидаются крепкими, и в отдельные дни возможны понижения температур до уровней, когда занятия в первых классах школ могут быть отменены.

В Улан-Удэ аномальные морозы продолжатся всю неделю
