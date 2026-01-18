Возле аэропорта Улан-Батора построят город-спутник «Аэротрополис»

Монголия, пользуясь выгодным географическим положением, наращивает число международных рейсов из Улан-Батора в Северную Америку и Европу, что потребовало создания крупнейшего в стране транзитного отеля. Его строительство началось возле международного аэропорта «Чингисхан». Как сообщает агентство «Монцамэ» со ссылкой на первого заместителя мэра столицы по экономическому развитию и инфраструктуре Т. Даваадалая, строительство транзитного отеля является ключевым элементом реализации стратегии развития «Аэротрополиса» - города-спутника на базе аэропорта. Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП) с учётом растущего спроса на инфраструктуру, поддерживающую транзитные потоки. «С вводом в эксплуатацию транзитного отеля Монголия получит возможность стать важным транспортным узлом, соединяющим регионы Азии», - подчеркнул он.

Транзитный отель будет расположен на площади 3,3 гектара. Разработан комплексный архитектурный план, включающий размещение торговых, сервисных и офисных помещений, а также пятиэтажного корпуса общей площадью 25 000 квадратных метров. Для обеспечения бесперебойной связи с аэропортом планируется строительство 350-метрового закрытого пешеходного коридора, предназначенного для организации удобного и безопасного перемещения пассажиров.

На этом власти останавливаться не собираются. В пределах аэропорта будет создана свободная экономическая зона, ориентированная на развитие международной торговли, выставочной деятельности, центров обработки данных и кластеров информационных технологий. «Это позволит сформировать разнообразную и устойчивую бизнес-экосистему вокруг аэропорта», - сообщают в мэрии города.

Учитывая, что в настоящее время в аэропорту Чингисхан трудятся более 2000 человек, в рамках проекта будет уделено приоритетное внимание развитию социальной инфраструктуры - строительству жилья, школ, детских садов и других объектов, обеспечивающих комфортные условия для сотрудников и их семей.

Как ранее сообщали бурятские туроператоры, через Монголию сегодня осуществляется немало поездок туристов из Бурятии в Японию, США и другие страны, и транзитный отель для них будет очень важен с точки зрения более удобной логистики для планирования своих путешествий.