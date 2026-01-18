Общество 18.01.2026 в 15:29

Глава Бурятской митрополии совершит праздничные службы

Вода будет освящена дважды - в сочельник и в сам день Крещения
A- A+
Текст: Служба информации «Номер один»
Глава Бурятской митрополии совершит праздничные службы
Улан-Удэнская и Бурятская епархия Русской Православной Церкви

18 и 19 января православные верующие отмечают великий праздник - Крещение Господне (Богоявление). Главные торжества пройдут в Одигитриевском кафедральном соборе.

В нижнем приделе, освященном в честь Богоявления Господня, состоятся праздничные богослужения, которые возглавит митрополит Улан‑Удэнский и Бурятский Иосиф. По установленному чину, Великое освящение воды будет совершено дважды: в Крещенский сочельник 18 января и в сам день праздника 19 января.

Освященная крещенская вода (агиасма), имеющая особое духовное значение, будет раздаваться верующим после богослужений в оба дня. По традиции, её принимают натощак с молитвой и используют для окропления жилищ.

Расписание служб в Богоявленском приделе:

17 января (сб): Всенощное бдение в 16:50.

18 января (вс, сочельник): Литургия и первое Великое освящение воды с 8:00. Раздача воды.

19 января (пн, Крещение): Литургия и второе Великое освящение воды с 8:20. Раздача воды.

В дни праздника верующие смогут посетить богослужения, исповедь и причастие.

Теги
Крещение православие

Все новости

Якутские депутаты откликнулись на проблему Марии Цыденовой
18.01.2026 в 15:05
Возле аэропорта Улан-Батора построят город-спутник «Аэротрополис»
18.01.2026 в 14:34
В Улан-Удэ аномальные морозы продолжатся всю неделю
18.01.2026 в 14:32
Жители Бурятии возмущены внедрением системы чаевых
18.01.2026 в 08:00
В Бурятии пропала домашняя ворона
18.01.2026 в 07:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 18 января 2026 года
18.01.2026 в 06:02
В районе Бурятии отменили Крещенские погружения в прорубь
17.01.2026 в 17:05
Хирург Бурятии рассказал, как уберечь детей от обморожения
17.01.2026 в 16:38
Полпредство Бурятии в Москве вступилось за землячку
17.01.2026 в 15:29
Богатейшая Иркутская область оказалась в долговой яме
17.01.2026 в 13:02
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 января

Читайте также
Якутские депутаты откликнулись на проблему Марии Цыденовой
Они предложили вернуться к вопросу идентификации граждан через Госуслуги
18.01.2026 в 15:05
Возле аэропорта Улан-Батора построят город-спутник «Аэротрополис»
В 2025 году международный аэропорт «Чингисхан» принял более 45 000 транзитных пассажиров
18.01.2026 в 14:34
В Улан-Удэ аномальные морозы продолжатся всю неделю
Существенное же потепление начнется лишь в начале февраля
18.01.2026 в 14:32
Жители Бурятии возмущены внедрением системы чаевых
Их появление на маркетплейсах вызвало неоднозначную реакцию
18.01.2026 в 08:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru