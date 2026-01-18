Глава Бурятской митрополии совершит праздничные службы

18 и 19 января православные верующие отмечают великий праздник - Крещение Господне (Богоявление). Главные торжества пройдут в Одигитриевском кафедральном соборе.

В нижнем приделе, освященном в честь Богоявления Господня, состоятся праздничные богослужения, которые возглавит митрополит Улан‑Удэнский и Бурятский Иосиф. По установленному чину, Великое освящение воды будет совершено дважды: в Крещенский сочельник 18 января и в сам день праздника 19 января.

Освященная крещенская вода (агиасма), имеющая особое духовное значение, будет раздаваться верующим после богослужений в оба дня. По традиции, её принимают натощак с молитвой и используют для окропления жилищ.

Расписание служб в Богоявленском приделе:

17 января (сб): Всенощное бдение в 16:50.

18 января (вс, сочельник): Литургия и первое Великое освящение воды с 8:00. Раздача воды.

19 января (пн, Крещение): Литургия и второе Великое освящение воды с 8:20. Раздача воды.

В дни праздника верующие смогут посетить богослужения, исповедь и причастие.