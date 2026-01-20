В Улан-Удэ наркоман-кладмен получил 11 лет «строгача»

Жителю Улан-Удэ дали 11 лет «строгача» за распространение наркотиков в крупном размере. В судебном заседании свою вину он не признал, заявив, что является наркозависимым и якобы приобрёл «дурь» для себя.

Официально мужчина нигде не был трудоустроен. Железнодорожный районный суд установил, что фигурант выступал в роли закладчика, согласившись работать на неустановленного соучастника. Получив координаты местонахождения наркотиков, он поднял одну закладку шарообразной формы с запрещенными веществами в 100 пакетиках, общей массой 23,0545 гр. После его задержали сотрудники полиции.

«Суд пришел к выводу, что объем, многократно превышающий среднюю разовую дозу употребления, а также размещение в удобную для сбыта упаковку свидетельствует о направленности умысла «Д» именно на сбыт наркотических средств. То обстоятельство, что «Д» является наркозависимым, не исключает наличие у него умысла на сбыт и не предопределяет необходимость квалификации его действий как незаконное приобретение наркотических средств для личного потребления», - говорится в материалах дела.

Также у мужчины конфисковали в доход государства телефон.