Бурятия привлекла студентов из Египта, Алжира и Мьянмы

В вузах Бурятии рассказали, какие иностранцы планируют поступать к ним в ближайшее время. Так, во ВСГУТУ в следующем учебном году в аспирантуру пойдут граждане Египта, Алжира и Замбии.

Сейчас молодые люди проходят языковую подготовку в университете. Сабуни Эмануэль из Замбии и Джелти Ильес из Алжира выбрали направление подготовки «Искусственный интеллект и машинное обучение». Элденари Абдаллах Медхат Эраки Мохамед из Египта планирует обучение по направлению «Пищевые системы».

А девять девушек из Республики Союз Мьянма совсем скоро станут частью студенческого сообщества Бурятского государственного университета. Их приезд в Улан-Удэ стал возможен благодаря гранту правительства нашего региона по популяризации русского языка.

Фото: пресс-служба БГУ