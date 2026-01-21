Монгольских школьников будет учить искусственный интеллект

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар встретился с генеральным секретарём Международной организации электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартиной на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.Как сообщает «Монцамэ», в ходе встречи он заявил, что с начала учебного года в рамках образовательной реформы в программу начального образования добавится урок по основам искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых технологий. Для обеспечения высокого качества преподавания Монголия сотрудничает с компанией Google в подготовке педагогов по внедрению ИИ в обучение.Также по распоряжению правительства Монголии создана общеобразовательная цифровая школа «МЭДЛЭ». Со следующего учебного года монгольские дети за рубежом смогут изучать родной язык, культуру и историю в цифровой среде. В разработке находятся интеллектуальные системы поддержки учителей, включая ИИ-ассистента, адаптированного к потребностям учащихся.Более 100 тысяч монгольских учителей и учеников уже сегодня получили доступ к ресурсам Google благодаря партнерству, начатому в 2023 году, что способствовало развитию цифровых навыков. Кроме того, при поддержке Всемирного банка планируется запуск пилотного проекта по внедрению ИИ-ассистента для учителей, запланированного на апрель.