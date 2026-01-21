Сотрудники банка в Улан-Удэ спасли 350 тысяч рублей горожанки

За минувшие сутки жители Бурятии потеряли около полумиллиона рублей, а если точнее, то – 448 тысяч 248 рублей. 25 тысяч из этой суммы мошенникам перевела улан-удэнка. Остаток в 325 тысяч ей помешали перечислить на счета мошенников реальные сотрудники банка.

- Женщине позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей Госуслуг, сообщив, что ее личные данные стали известны мошенникам и они получили доступ к ее счетам. В данное время они пытаются снять деньги, которые пойдут на финансирование террористической деятельности, - рассказали в полиции республики.

Позже с ней связался «сотрудник» Центробанка, предложивший перевести деньги на «безопасный счет». Женщина пришла в отделение банка, сняла со счета 350 тысяч рублей и перечислила 25 тысяч рублей на указанный аферистами счет.

- Перевести всю сумму она не успела, потому что прибывшие на место настоящие сотрудники официальных ведомств сообщили ей, что это мошенники, - добавили в МВД Бурятии.

Фото: loon.site