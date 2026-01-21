В селе Бурятии в пустующей из-за морозов школе кипит работа волонтеров

Пока за окном стоят суровые морозы, в школе села Могойто Курумканского района Бурятии кипит по-настоящему жаркая и важная работа. Коллектив образовательного учреждения превратил свои кабинеты в настоящие цеха милосердия для гуманитарной помощи бойцам СВО.

Волонтеры делают нарезку для маскировочных сетей, льют окопные свечи. А также изготавливают для военных «сухие души». Один такой комплект позволяет защитникам соблюдать гигиену в полевых условиях, где нет доступа к воде.

Активность проявляют и пенсионеры села под руководством заведующей сельской библиотекой Надежды Борисовой. Пожилые женщины вложили тепло своих рук в каждую петельку: они связали для участников спецоперации 17 пар теплых носков и 57 специальных носков для раненых (на культи).