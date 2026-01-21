В Улан-Удэ водителей просят объезжать улицы, где убирают снег

Из-за лютых морозов снегоуборочные комплексы Комбината по благоустройству продолжают выходить на улицы Улан-Удэ в дневное время, когда становится немного теплее. Сегодня спецтехника будет работать на ул. Павлова и Терешковой.

С 12 часов дня снегоуборочную машину задействуют на ул. Павлова от Русского драмтеатра до ул. Боевая. На ул. Терешковой от ул. Бабушкина до ул. Зои Космодемьянской сначала грейдер «поставит» снежные валы, которые сразу будут убирать фронтальные погрузчики в самосвалы.

«При уборке улиц возможно кратковременное ограничение движения для автомобилей. Просим заранее выбирать пути объезда и планировать маршрут передвижения с учетом данной информации. Приносим извинения за временные неудобства», - прокомментировали в КБУ.