В Бурятии за 25 тысяч рублей можно стать красавицей земного шара

Конкурсы красоты долгое время были не просто шоу, а социальным феноменом, зеркалом эпохи, сочетающим гламур, амбиции и определенные идеалы. Но оказывается, сегодня корону может получить практически любой человек. Званий, наградных лент и выдуманных титулов хватит на всех, кто тешит себя амбициями получить заветное звание. Бурятия не стала исключением, здесь тоже закрепились конкурсы красоты, которые удовлетворят желания любого, кто мечтает о короне.«Не упусти свой шанс стать частью самого престижного конкурса красоты и попасть в топ самых красивых женщин Бурятии и мира!» – такими амбициозными эпитетами наполнена страница одного из новых конкурсов красоты в Бурятии. Каких только титулов организаторы не обещают участницам. Тут и «Мировая модель», и «Красавица Земного шара», и «Топ-модель Бурятии», и «Топ-100 успешных женщин Бурятии и мира». Да-да, это не опечатка, именно мира. Если однажды вы увидите у соседки ленту победителя красавицы мира или земного шара – не удивляйтесь, это настоящая лента, правда возникает вопрос к статусу подобного конкурса.Классический конкурс красоты – это строжайший отбор, где в финале крайне сложно выбрать одну из сотен талантливых, красивых, умных девушек. В Бурятии, к примеру, много лет всем известен конкурс «Краса Бурятии». Победа в нем открывает дверь к конкурсам более высокого ранга. Статные красавицы, выпускницы этой школы представляют Бурятию на всероссийских конкурсах красоты и на международных состязаниях, где показывают достойный уровень. Победить в них, где девушки со всей России или даже из разных стран действительно соревнуются друг с другом в своих талантах, умениях, харизме и, конечно, внешних данных, все равно что пройти отбор на Олимпиаду.Но амбиции тех, кто по объективным причинам не может дотянуться до короны, породили иной формат. Возможно, именно из-за недоступности таких конкурсов и появился параллельный мир состязаний красоты, где можно получить любой понравившийся титул и где нет проигравших.Одна из участниц такого события рассказала нам о том, что у женщин Бурятии есть возможность получить громкие титулы не выезжая за пределы родного города. Нужно лишь заплатить – и ты в игре. Чем пафоснее звучит титул, тем выше цена участия. Однако впору задаться вопросом, настоящие ли эти конкурсы? Какую ценность они имеют для республики и для женщин, в них участвующих? Ведь само участие в таком мероприятии довольно сомнительное. К примеру, титул «Красавица Земного шара» самим званием предполагает соревновательное участие красавиц из разных стран Земли. Но нет, достаточно просто подружек из твоего двора. Международного конкурса нет, а титул есть.Как выяснилось, такая раздача громких побед появилась относительно недавно и получила большой отклик среди огромного числа женщин.- Это больше похоже на ярмарку тщеславия. Я выяснила условия, но участвовать не стала, это не конкурс, а фикция какая-то. С таким же успехом можно самой напечатать ленту с титулом «Миссис галактика», нарисовать сертификат и купить кубок с красивой короной. Вес у таких наград будет тот же, но гораздо дешевле, - рассказывает одна из несостоявшихся участниц конкурса «Мировая модель».Если женщине хочется почувствовать себя королевой, то тут включается рынок. Там, где есть спрос, будет соответствующее предложение. Так, со временем в России появилась теневая фешн-индустрия, оборот которой в стране оценивается в 5 млрд рублей.Девушкам, мечтающим стать моделями, «продают» места на конкурсах красоты, устраивают фальшивые кастинги и создают иллюзию популярности в малотиражном глянце. Но это совсем мошенническая схема, когда благодетели берут немалые деньги и исчезают.Однако есть и другая история. Когда организуются настоящие конкурсы на уровне города, даже села, но наградой при этом будет звание не, к примеру, «Мисс Тарбагатай», а «Мисс мира».«Номер один» изучил ситуацию на рынке красоты и выяснил, что организатором таких конкурсов может стать любой человек, были бы деньги и желание. В России огромное число таких организаций. Например, существует целая «империя конкурсов красоты» под названием «Мировая модель», что провозглашает себя как «престижный международный конкурс красоты, который дает возможность получить титул и заявить о себе на весь мир». Работает эта «империя» уже 18 лет. И, как любой крупный бизнес, продает свои франшизы. Представители конкурсов, организуемых ею, есть в десяти российских городах, и Улан-Удэ, к нашему удивлению, в их числе.Выкупить франшизу на право проведения одного конкурса (в частности, «Мировая модель - 2026») стоит 106 тыс. рублей. Участие в таком конкурсе обойдется минимум в 25 тыс. рублей (зависит от титула). Считайте сами. Бизнес получается выгодный, ведь желающие поучаствовать найдутся всегда.«В среднем стоимость участия в конкурсе красоты «Мировая модель» в регионах России у наших представителей составляет от 25 000 до 100 000 рублей. Как правило, участвует от 30 до 200 участников. Работая по нашей франшизе, вы получаете окупаемость уже с первых трех участников», – зазывают организаторы новых представителей в регионах.Одна закавыка – платить за все «хотелки» женщине-конкурсантке придется самостоятельно. Дизайнерская корона для конкурса обойдется в 27 тысяч, корона «побогаче» и побольше размером - в 35 тысяч, «золотой» кубок - 7000... За 17 тысяч о вас может написать какой-нибудь журнал... Да что там статья... Можно даже попасть на обложку глянца – это будет стоить 37 тысяч. Особо амбициозные люди за 150 тысяч могут войти в состав звездного жюри и стать не участниками конкурса, а его судьями. В членах жюри, к слову, оказались звезды российского шоу-бизнеса: актеры Максим Аверин, король гламура Сергей Зверев, актрисы Валентина Рубцова, Анна Якунина и прочие селебрити.Помимо франшизы на проведение конкурсов красоты можно приобрести и на школу моделей. Организаторы пишут, что «в среднем по России стоимость обучения в школе моделей у наших представителей составляет от 7000 до 18 000 в месяц за базовый пакет. В школе моделей несколько возрастных групп. Детская – от 3 до 16 лет и взрослая от 18 до 65».Бизнес действительно выгодный: сначала за немалые деньги обучить женщину, а потом подтолкнуть к участию в конкурсе, даже если параметры не очень и далеки от идеала. «Красота многогранна. Размер одежды и рост не имеет значения», – подчеркивают организаторы.Женщины и мужчины Бурятии могут поучаствовать сразу в шести беспроигрышных конкурсах красоты в Улан-Удэ, стать «красавцем» и «красавицей» земного шара. Непонятно, правда, какое отношение имеет земной шар к этому конкурсу, ведь на планете более 200 стран, а в конкурсе участвуют жители Бурятии.Но разве такая мелочь это повод, чтобы отказаться от громкого титула и минуты славы?Как мы уже говорили, проигравших в таких конкурсах нет. Каждая участница побеждает в какой-либо номинации. Например, можно стать «Лучшей бизнес-вумен». А есть и «Лучшая бизнес-леди». А еще «Лучший руководитель», «Лучший визажист», «Лучший мастер по наращиванию ресниц» и, внимание, «Лучший таролог», «Лучший эксперт фен-шуй». Фантазия организаторов таких конкурсов безгранична – на что не пойдешь, лишь бы потешить самолюбие участниц, готовых платить деньги.А судьи кто? Явно не потомки Афродиты, сошедшие с небес с одним лишь благим намерением - явить нашему взору «создание дивной красоты». Цели у них вполне прозаичные и приземленные. Участницы платят вступительный взнос – от 25 до 100 тыс. рублей в зависимости от конкурса. Полученные с участниц деньги обогащают карман организаторов, ну и какая-то часть идет на оплату услуг визажистов, парикмахеров, аренду залов, фотосессию, проведение мастер-классов с участницами. Также на церемонию продаются билеты. В основном их покупают близкие участниц, желающие поболеть за своих дочерей, жен и матерей.Что сама по себе дает корона победительницы, когда ее можно купить на любом маркетплейсе, в обычном магазине? Победа в подобном конкурсе ничего не дает - ни статуса, ни привилегий, ни узнаваемости. Она ценна тогда, когда женщина приложила усилия и стала, как модно говорить, «лучшей версией себя».Конкурсы, где каждая получает награду, можно сравнить со школьными олимпиадами. Их сейчас тоже проводится немало. И все они разные. Классическая олимпиада – это отбор самых талантливых, способных, эрудированных учеников по какому-либо предмету, которые далее участвуют на всех отборах от города до международных олимпиад. Задания сложные и недоступные каждому ученику. Но как быть с теми, кто хочет победить в олимпиаде при посредственных знаниях? Для таких случаев созданы массовые «олимпиады» стоимостью в пределах 200 рублей. Ребенку присылается тест, после решения которого школьник получает сертификат победителя или участника. Раз - и ты приобщился к заветному событию под названием «олимпиада»! Так же и в индустрии красоты. Даже поверхностный взгляд на подобные кастинги дает понять, что организаторы играют на человеческих чувствах, таких как неуемные амбиции, честолюбие, тщеславие, желание получить признание в качестве королевы.