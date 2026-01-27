В Бурятии детсадовцы обыграли юристов ТГК-14

Верховный суд России, изучив кассационную жалобу акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» на постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 24 июня 2025 года, отказавшего в удовлетворении иска, подтвердил правоту судей и отказал в удовлетворении требований о сверхнормативной оплате горячей воды в детском саду «Лесная сказка» в п. Каменске Кабанского района.В марте 2024 года энергетики начали увеличивать взыскания с граждан и предприятий, чьи помещения не имели приборов учета. В Каменске под иск энергетиков попал муниципальный детский сад «Лесная сказка». Он с 2022 года работал без теплосчетчика (ТГК-14 отказалась принять его из-за якобы нарушений при монтаже теплового узла), поэтому платил по законченному договору - по нормативу. Однако в 2024 году детсаду неожиданно доначислили за предыдущие годы почти 430 тыс. рублей дополнительной платы за горячую воду в период 2022 - 2023 гг. В марте 2024 года судья Арбитражного суда Анна Богданова удовлетворяет иск ТГК-14 к детсаду и присуждает сумму иска и пеню - свыше 430 тыс. рублей. Но детсад не смирился с подобной несправедливостью и подал апелляцию в Четвертый апелляционный суд г. Читы.В суде назначили судебную экспертизу, которая выяснила, что тепловой узел оборудован согласно нормам и рабочей документации, расчеты по расходованию горячей воды были в рамках договора и никаких доначислений быть не должно. Решение Арбитражного суда Бурятии было отменено.Интересно, что с ТГК-14, проигравшей процесс, суд взыскал в пользу детсада 240 тыс. рублей - госпошлину и за экспертизу. Проигравшие энергетики обратились с кассационной жалобой в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, но там им тоже отказали. Казалось бы, надо успокоиться, но нет, ТГК-14 дошла до Москвы, пожаловавшись в Верховный суд России.Но и там суд окончательно отказал в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда России, поскольку не выявил никаких существенных нарушений норм материального или процессуального права по детсаду решениями нижестоящих судов. В деле поставлена окончательная точка.