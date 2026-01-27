Общество 27.01.2026 в 06:00

В Бурятии детсадовцы обыграли юристов ТГК-14

Верховный суд России встал на сторону детей из «Лесной сказки»
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии детсадовцы обыграли юристов ТГК-14
Фото: архив «Номер один»
Верховный суд России, изучив кассационную жалобу акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» на постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 24 июня 2025 года, отказавшего в удовлетворении иска, подтвердил правоту судей и отказал в удовлетворении требований о сверхнормативной оплате горячей воды в детском саду «Лесная сказка» в п. Каменске Кабанского района. 

Не сказочное дело

В марте 2024 года энергетики начали увеличивать взыскания с граждан и предприятий, чьи помещения не имели приборов учета. В Каменске под иск энергетиков попал муниципальный детский сад «Лесная сказка». Он с 2022 года работал без теплосчетчика (ТГК-14 отказалась принять его из-за якобы нарушений при монтаже теплового узла), поэтому платил по законченному договору - по нормативу. Однако в 2024 году детсаду неожиданно доначислили за предыдущие годы почти 430 тыс. рублей дополнительной платы за горячую воду в период 2022 - 2023 гг. В марте 2024 года судья Арбитражного суда Анна Богданова удовлетворяет иск ТГК-14 к детсаду и присуждает сумму иска и пеню - свыше 430 тыс. рублей. Но детсад не смирился с подобной несправедливостью и подал апелляцию в Четвертый апелляционный суд г. Читы.

В суде назначили судебную экспертизу, которая выяснила, что тепловой узел   оборудован согласно нормам и рабочей документации, расчеты по расходованию горячей воды были в рамках договора и никаких доначислений быть не должно. Решение Арбитражного суда Бурятии было отменено.

С ТГК-14 взыскали деньги

Интересно, что с ТГК-14, проигравшей процесс, суд взыскал в пользу детсада 240 тыс. рублей - госпошлину и за экспертизу. Проигравшие энергетики обратились с кассационной жалобой в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, но там им тоже отказали. Казалось бы, надо   успокоиться, но нет, ТГК-14 дошла до Москвы, пожаловавшись в Верховный суд России.

Но и там суд окончательно отказал в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда России, поскольку не выявил никаких существенных нарушений норм материального или процессуального права по детсаду решениями нижестоящих судов. В деле поставлена окончательная точка.
Теги
тгк детский сад суд

Все новости

Хозяин иркутского Хатико вышел на связь
26.01.2026 в 18:14
В Забайкалье приступили к окончательному решению «собачьего» вопроса
26.01.2026 в 17:53
Ученые СО РАН создают цифровой архив бурятского эпоса
26.01.2026 в 17:46
Жительница Бурятии ответила перед судом за свой «киоск-убийцу»
26.01.2026 в 17:26
Школьников в России оставят без доступа к решебникам
26.01.2026 в 17:08
Тулдун и Хасурта попали в зону стабильного сигнала МегаФона
26.01.2026 в 16:54
Колокольцев наградил гаишника из Улан-Удэ за спасение пятерых людей и собаки
26.01.2026 в 16:38
В Бурятии водитель катал подростка на привязанном капоте от грузовика
26.01.2026 в 16:12
В Улан-Удэ «управляшку» заставили прочистить канализацию
26.01.2026 в 15:54
В Бурятии родилась девочка весом меньше килограмма
26.01.2026 в 15:36
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

Читайте также
Хозяин иркутского Хатико вышел на связь
Мужчина был мобилизован и сейчас находится в зоне СВО
26.01.2026 в 18:14
В Забайкалье приступили к окончательному решению «собачьего» вопроса
Бездомных псов ликвидируют по критериям
26.01.2026 в 17:53
Ученые СО РАН создают цифровой архив бурятского эпоса
Также они переведут эпические материалы на русский и другие языки
26.01.2026 в 17:46
Жительница Бурятии ответила перед судом за свой «киоск-убийцу»
Ее соседку убило током, когда она притронулась к каркасу павильона
26.01.2026 в 17:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru