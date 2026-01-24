Мечта длиною в 3000 км

Порой на редакционную почту поступают не просто обращения и просьбы, но и трогательные истории. Одна из таких пришла от жителя Приморья. Вдохновившись подвигом нашего земляка - Героя России Максима Концова, пенсионер посвятил ему песню. Теперь заветное желание мужчины - посетить нашу республику, лично возложить цветы на могилу солдата и увидеть края, взрастившие защитника Отечества.Житель Приморья в своем обращении прямо и искренне изложил мечту и причину, по которой не может ее осуществить.- Я автор песни про вашего земляка - Героя России Максима Концова. Хотелось бы приехать к вам, посетить могилу героя, посмотреть ваши достопримечательности - говорят, у вас очень красиво.Под сообщением стояла простая и емкая подпись: «С уважением, дед Виталий, 64 года, Владивосток, автор песен о российских солдатах».Как выяснилось, дед Виталий живет в Дальнереченске. После 40 лет он открыл в себе талант стихотворца.- До стихов я работал столяром-плотником, бетонщиком на деревообрабатывающих предприятиях. Мой отец был столяром-плотником, получается, что я пошел по его стопам. После 40 лет начал писать немного о своем городе, друзьях и подругах. Я все старался пробиться со своими стихами, порой получалось, иногда не очень. Некоторые стихи печатали в газетах. Я испытывал потребность писать тексты, накладывал простенькую музыку, можно сказать, баловался, - рассказывает о своей жизни Виталий Евченко.С началом специальной военной операции творчество Виталия обрело новый вектор. За три года его песни стали голосом патриотизма - из более чем 80 написанных произведений около половины посвящены героям СВО.- Когда началась СВО, я уже серьезно стал к этому относиться. Меня пригласил глава нашего города и сказал: «Вот ты у нас один такой, надо делом заниматься». Я ответил, что уже подумал об этом. Тем более в нашем городе никто таких песен не пишет. И за три года у меня более 80 песен написано, из них половина - про СВО, - делится бард-путешественник.Творческий путь пенсионера – это дорога к героям. Чтобы песни рождались от сердца, он лично ездил по стране, вдохновляясь людскими историями, которые потом становились строчками и мелодиями.- Со своими песнями я был во Владивостоке. Приглашали еще на Камчатку. Съездил в Хакасию, Дагестан, Карачаево-Черкесию, два раза в Кабардино-Балкарию. Три раза выезжал в Калмыкию. Первый раз меня спонсировал глава Лаганского района Республики Калмыкия Юрий Кагаев. Я написал песню об их земляке Мингияне Лиджиеве. Он служил у нас в Уссурийске в 83-й десантно-штурмовой бригаде. Я отправил эту песню на его родину, то есть выслал в местный паблик. Там же мне сразу написали: «Виталий, спасибо за песню о нашем Мингияне, обязательно организуем поездку в Лагань. И через несколько месяцев выслали деньги, и я поехал на годовщину его гибели, - вспоминает о поездках пенсионер.Песня о нашем земляке Максиме Концове на личной странице деда Виталия собрала множество комментариев и репостов, включая слова искренней благодарности от супруги военнослужащего.И в этом бою лейтенант наш МаксимПожертвовал жизнью всецело своей,Сказал, что победою бой завершим.Сберег два десятка гвардейцев друзей.Напомним, подвиг лейтенанта Максима Концова является символом мужества. Несмотря на тяжелые ранения, полученные во время спецоперации, офицер Росгвардии ликвидировал вражеского гранатометчика и до конца руководил своими подчиненными. Благодаря его действиям российские разведчики в тот день успешно обезвредили диверсионную группу националистов и обнаружили крупный склад оружия. Самое важное - благодаря его мужеству удалось спасти жизни товарищей.Указом президента лейтенант из Бурятии посмертно удостоен звания Героя России. Концов также посмертно получил краповый берет - знак высочайшего профессионального признания, о котором он мечтал при жизни.Отметим, спустя несколько месяцев после гибели у Максима Концова родился сын.Творчество для Виталия Евченко не только служение, но и ремесло, которое помогает сводить концы с концами на скромную пенсию.- Я выезжаю петь на улицах. Так, чередую: один раз еду с гитарой петь песни о наших солдатах. Это я своим долгом считаю - идет война. А иногда езжу с колонкой, пою песни российских исполнителей, потому что живу один на мизерную пенсию в 16 тыс. рублей, - делится пенсионер.С особой гордостью дед Виталий рассказал о том, что у него есть медали. Одна из них - «За заслуги перед Отечеством», вторая - как участнику гуманитарного конвоя. Музыканту вручили две гитары, подаренные самими военными. Одна - от военнослужащих, штурмовавших Авдеевку. Другая гитара - от бойцов покровского направления за песню «А на пути - Покровск».- Я все время пою. В этом году на 23 февраля пел о нашей доблестной 155-й бригаде морской пехоты, на 9 Мая - о 2200 солдатах из Дальнеречья, которые в годы Великой Отечественной войны ушли и не вернулись. Выступаю на творческих вечерах, - рассказывает Виталий Евченко.По словам барда, его творческое путешествие - это всегда и дань памяти.- В первую очередь, куда я приезжаю, всегда посещаю памятники воинам Отечества. Мне важно отдать дань уважения памяти павших. Конечно же, я обязательно съезжу на могилу героя моей песни Максима Концова. Я читал, что у вас красивая природа, есть горы, озера и реки, - размышляет о будущей поездке автор песен.Виталий Евченко уверен, что его песни не просто прославляют подвиги героев СВО, они дают поддержку бойцам и поднимают боевой дух. Именно эта вера в силу своего творчества и питает его главную надежду: найти отзывчивых людей, которые помогут ему совершить паломничество на бурятскую землю к могиле героя.