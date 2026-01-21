В Бурятии многодетная мать стащила из магазина бутылку водки

Жительницу Баунтовского района Бурятии оштрафовали на 3,5 тыс. рублей за неповиновение законному требованию сотрудника Росгвардии и воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей.

40-летняя рецидивистка, мать троих несовершеннолетних детей стащила из магазина литровую бутылку водки. Примечательно, что буквально неделю назад она вернулась домой из колонии-поселения, где отбывала наказание за очередную кражу.

Далеко уйти горожанке не удалось – сотрудники торговой точки вызвали росгвардейцев. Пьяная женщина при виде правоохранителей перекинула бутылку водки через ближайший забор. Ехать в полицию для дальнейшего разбирательства она не собиралась – оказала активное сопротивление, используя при этом ненормативную лексику. По данному факту составили протокол об административном правонарушении (ст.19.3 ч.1 КоАп РФ).

А за хищение алкоголя мировой судья Баунтовского района оштрафовал женщину на 3 тысячи рублей.

«Из-за поведения пьющей горе-матери семья состояла на учете в КДН. После того, как женщину увезли в колонию, ситуация улучшилась, отец семейства выполнял свои родительские обязанности должным образом, и необходимость в надзоре КДН отпала. Однако, судя по поведению горожанки после отбытия наказания, она от своих пагубных привычек отказываться не собирается, и эта семья, скорее всего, вновь окажется в социально опасном положении», - отметили в Баунтовском райсуде.