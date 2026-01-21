Улан-удэнцев предупредили о возможных перебоях в работе водоколонок

Жителей Улан-Удэ предупредили о возможных перебоях в работе водоразборных колонок из‑за аномальных морозов. При низких температурах гидрант может застывать: если набирается недостаточный объем воды или когда колонка используется неправильно.

Горожан просят соблюдать простые правила:

нажимать рычаг до упора – это обеспечит полный слив воды из ствола колонки;

набирать не менее 3–4 литров за один раз – меньший объём не гарантирует полного слива, и оставшаяся вода может замёрзнуть;

не фиксировать рычаг в промежуточном положении – это приводит к заполнению колонки водой, которая затем замерзает;

не использовать шланги для набора воды – это нарушает штатный режим работы устройства;