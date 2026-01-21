Улан-удэнцев предупредили о возможных перебоях в работе водоколонок
Жителей Улан-Удэ предупредили о возможных перебоях в работе водоразборных колонок из‑за аномальных морозов. При низких температурах гидрант может застывать: если набирается недостаточный объем воды или когда колонка используется неправильно.
Горожан просят соблюдать простые правила:
-
нажимать рычаг до упора – это обеспечит полный слив воды из ствола колонки;
-
набирать не менее 3–4 литров за один раз – меньший объём не гарантирует полного слива, и оставшаяся вода может замёрзнуть;
-
не фиксировать рычаг в промежуточном положении – это приводит к заполнению колонки водой, которая затем замерзает;
-
не использовать шланги для набора воды – это нарушает штатный режим работы устройства;
-
не отогревать колонку самостоятельно (например, с помощью огня или горячей воды) и не бить по ней тяжёлыми предметами – это может привести к поломке и увеличит срок ремонта.
О неисправности водоколонки можно сообщить в диспетчерскую службу МУП «Водоканал»: по телефону: 44-00-00.