Общество 21.01.2026 в 11:02
Улан-удэнцы с обморожениями стали поступать в больницы
Двое пострадавших попали в БСМП
Текст: Елена Кокорина
На этой неделе в Бурятии установились трескучие морозы, перевалившие за 40 градусов. Накануне врачи Больницы скорой медицинской помощи рассказали о том, что двое горожан пострадали от холода. Их госпитализировали с обморожениями.
Морозная погода в Бурятии сохранится до 23 января, поэтому одевайтесь теплее, а по возможности, вообще не выходите из дома. Помните, что обморожение коварно тем, что изначально может явно не проявляться, но его первые признаки – это покраснение кожи, боль и отек.
