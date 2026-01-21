Улан-удэнцы с обморожениями стали поступать в больницы

На этой неделе в Бурятии установились трескучие морозы, перевалившие за 40 градусов. Накануне врачи Больницы скорой медицинской помощи рассказали о том, что двое горожан пострадали от холода. Их госпитализировали с обморожениями.

Морозная погода в Бурятии сохранится до 23 января, поэтому одевайтесь теплее, а по возможности, вообще не выходите из дома. Помните, что обморожение коварно тем, что изначально может явно не проявляться, но его первые признаки – это покраснение кожи, боль и отек.

Фото: freepik