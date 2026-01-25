В Бурятии получить профессию смогут даже двоечники

Девятиклассники, завалившие ОГЭ, теперь могут бесплатно учиться в колледжах на рабочих специальностях, а также готовиться к пересдаче в течение года благодаря новому закону с 2026 года. Ранее без аттестата путь в профессию был закрыт, теперь же у школьников есть возможность получить рабочую квалификацию и одновременно готовиться к повторной сдаче ОГЭ. Региональные власти определят, какие программы будут доступны, и финансирование мест, а аттестат о полном среднем образовании выдадут после успешной пересдачи. Беспрецедентные меры вызваны острым дефицитом кадров, особенно в профессиях, не требующих высокой квалификации. Эти шаги можно назвать вынужденными, поскольку значительная часть доступной рабочей силы в короткие сроки неспособна освоить сложные профессии.Первые шаги в этом направлении уже сделаны: государство открыто стимулирует молодежь получать техническое образование среднего и высшего звена. Поддержка программ для будущих юристов и экономистов сокращается, тогда как интерес к наращиванию числа инженеров и техников становится все более очевидным.Более того, сам доступ к высшему образованию последовательно ужесточается. Наглядным примером стал вступивший в силу в декабре прошлого года приказ Минобрнауки России, повысивший минимальные пороговые баллы ЕГЭ по ряду школьных предметов для поступления в подведомственные министерству вузы.При этом для реального зачисления в университет выпускникам зачастую необходимо набрать баллы, значительно превышающие этот официальный минимум.Платное обучение в вузах, как частных, так и государственных, также проходит через систему регулирования и ужесточения требований. Однако все перечисленные меры по-прежнему адресованы тем, кто учился более или менее успешно и окончил школу с достойным багажом знаний.Теперь фокус государства смещается на наиболее проблемную категорию - школьников, которые по окончании девяти классов не смогли пройти государственную итоговую аттестацию. Несмотря на крайне низкие академические результаты, для них создана особая льгота - возможность бесплатного обучения по программам профессиональной подготовки по ряду рабочих профессий и должностей служащих. Участие, разумеется, добровольное и требует согласия родителей.Новая норма вступила в силу недавно, однако в Министерстве образования и науки Бурятии нашему изданию сообщили, что ведомство уже приступило к практической реализации этой модели профессионального обучения.Правительство республики вносит в Народный Хурал инициативу об изменении регионального Закона об образовании в части предоставления государственной поддержки профессионального обучения по программам подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих лицам, получившим на государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования неудовлетворительные результаты или не прошедшим государственную итоговую аттестацию.- Профессиональное обучение обучающихся будет осуществляться на добровольной основе и бесплатно, - отметили в бурятском минобразования по поводу этой категории молодежи.Перечень профессий, которыми смогут овладеть «провалившиеся» бывшие девятиклассники Бурятии, власти будут определять на основании потребности экономики региона в кадрах с присвоением рабочей квалификации, с учетом требований действующего законодательства в области трудового права несовершеннолетних (возраст, с которого допускается заключение трудового договора, запрет на некоторые виды работ и т. д.).- Перечень организаций, в которых можно пройти обучение, включает в себя подведомственные Министерству образования и науки Республики Бурятия профессиональные образовательные организации, - пояснили в региональном ведомстве.Интересно, что профобучение, которое будут проходить девятиклассники, не сдавшие ОГЭ, не окажет влияния на их официальный уровень образования.Оказывается, федеральным законом закреплена система среднего профессионального образования, а также система профобучения по профессиям рабочих, должностям служащих - она предназначена для лиц различного возраста, ранее не имевших этих навыков.- Такое профессиональное обучение направлено на получение профессиональной компетенции без изменения уровня образования. По его итогам сдается квалификационный экзамен как вид итоговой аттестации (ст. 74 Федерального закона об образовании), выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. Квалификация, указываемая в документе, дает право заниматься определенной профессиональной деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции, для которых существуют такие обязательные требования, - подчеркнули в Министерстве образования Бурятии.В ведомстве указывают, что определенная доля граждан, в связи с неуспешным прохождением государственной итоговой аттестации по основному общему образованию, не может реализовать свое право на профессиональное образование.- Нередки ситуации, когда девятиклассник, не сдавший успешно основной государственный экзамен, до его пересдачи теряет почти год, который мог бы быть использован для получения рабочей квалификации, - резонно говорят чиновники.Перечень профессий и учебных заведений Бурятии, участвующих в программе, уже подготовлен. Однако до его официального утверждения в ведомстве не раскрывают конкретное содержание этого списка.Минобразования республики отмечает, что в целях восполнения острого дефицита рабочих кадров необходима не только популяризация рабочих профессий, но и расширение возможностей получения этих профессий, причем бесплатного.Кто бы мог подумать еще десять лет назад, что без аттестата дети смогут приобрести профессию. Но новые правила кроме частичного решения проблем с дефицитом рабочих рук решают еще и социальную функцию. Раньше детям без аттестата практически невозможно было сориентироваться во взрослой жизни. Ни специальности, ни заработка. И часто этот путь заканчивался проблемами с законом. Сейчас этим детям дан еще один шанс закрепиться в жизни. Получив специальность, начав работать, многие «созревают» в понимании, что обучение в жизни все же необходимо. Программа не решит проблему на 100%, но значительно снимет напряжение во многих вопросах.