Общество 21.01.2026 в 11:39
«Я перенес шесть операций»
В Новосибирске рабочий отсудил 700 тысяч за потерю глаза на заводе
Текст: КП-Новосибирск
В октябре 2021 года на производстве в одном из районов Новосибирской области произошло ЧП. Механик Егор (имя изменено) в тот день ремонтировал гидравлический молот вместе с напарником. Мужчина стал откручивать ворот, пока напарник бил кувалдой. Внезапно от удара об ворот отскочила окалина и попала Егору в глаз. О том, что было дальше, сибиряк рассказал КП-Новосибирск.
- Я почувствовал боль, не мог открыть левый глаз. Рабочие отправили меня на служебной машине в ГКБ №1. Врачи поставили диагноз: роговичное проникающее ранение глаза. Меня положили в больницу, ежедневно я терпел боль, мне делали инъекции, провели операцию, через две недели выписали из стационара. В больнице я заболел ковидом и после выписки вынужден был уйти на самоизоляцию и временно лечиться сам, — сообщил КП-Новосибирск механик Егор.
Мужчина перестал видеть левым глазом — с тех пор его жизнь изменилась, он постоянно натыкался на вещи, не мог сесть за руль. Но дальше стало еще страшнее: лечение не помогало, и у Егора произошла отслойка и разрыв сетчатки, мужчине требовалась сложная операция.
— Был шанс спасти зрение на повредившемся глазу, но получить квоту не удалось. В мае 2022 года я направил работодателю счет на оплату, но мне ничего не оплатили. Пришлось оформлять кредит в 250 тысяч рублей, — сообщил Егор.
Мужчина 8 месяцев был нетрудоспособен, однако в больнице ему установили легкий вред здоровью. По словам потерпевшего, сотрудники государственной инспекции труда не привлекались к расследованию ЧП. Работодатель компенсировал всего 11 тысяч рублей на лекарства. Пособие по нетрудоспособности выплачивал уже фонд социального страхования. Через 2,5 года после ЧП Егор был вынужден уволиться.
В 2024 году мужчина подал иск в суд о компенсации вреда здоровью и морального вреда на сумму более 800 тысяч рублей, компенсацию расходов на лечение и утраченного заработка за период нетрудоспособности, а также расходов на экспертизу.
— Было выявлено, что Егору поставили задание, которое по должностной инструкции он не должен был выполнять. Из средств защиты были выданы очки без должной степени защиты с затемненными стеклами, в которых сложно было работать в темном цеху. Мы изначально говорили о тяжком вреде здоровью, но только после обращения в суд была проведена медико-судебная экспертиза, которая установила вред здоровью средней тяжести, — сообщил Александр Жуков, адвокат адвокатского бюро правозащитного центра «Терос».
Работодатель отрицал вину в производственной травме, настаивая на несчастном случае по вине работника — якобы тот не использовал выданные очки. В июне 2025 года Заельцовский районный суд частично удовлетворил иск на сумму в 600 тысяч рублей морального вреда и утраченного заработка почти в 10 раз меньше заявленного, так как фонд соцстрахования обеспечивал социальные выплаты по нетрудоспособности.
— На первом суде мы заявили ходатайство о допросе эксперта. Он подтвердил, что ошибся в оценке и Егору был причинен тяжкий вред здоровью. Тем не менее суд вынес решение исходя из документов экспертизы. Мы подали апелляцию на решение суда, сегодня Новосибирский областной суд назначил компенсацию в 700 тысяч рублей. Утраченный заработок оставили в том же объеме, — рассказал адвокат Александр Жуков.
Потерпевший сообщил, что намерен дальше судиться — требовать компенсации утраченного заработка за период нетрудоспособности.
— Сейчас я вынужден трудиться разнорабочим, потеряв работу механика в горнодобывающей сфере. За все время я перенес 6 операций, иногда меня беспокоят боли, трудно обеспечивать семью, — сообщил отец двух детей Егор. — Мы будем добиваться справедливости.
