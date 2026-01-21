Общество 21.01.2026 в 12:16
Три девицы под окном
Щедрый мужчина никогда не отказывает своим женщинам в их капризах
Текст: Номер один
Даже если эти капризы - квартиры. Правда если предоставляются они за бюджетный счет, это порой приводит к печальным последствиям.
Бывший глава Новокижингинска - мужчина с большой буквы «М». Щедрость его не знает границ настолько, что он три благоустроенных квартиры раздал трем женщинам: двум работницам местной администрации и еще одной знакомой.
Все это напоминает сказку о царе Салтане. Но вместо царя - местный глава, вместо царства - Новокижингинск, а вместо трех девиц… А нет, тут все правильно - три девицы действительно были.
Только вот в бочке поедет кататься сам «царь Салтан» - главу поймали и предъявили обвинение. Квартиры у девиц отобрали, тут и сказочке конец.
Тегикарикатура