Три девицы под окном

Даже если эти капризы - квартиры. Правда если предоставляются они за бюджетный счет, это порой приводит к печальным последствиям.

Бывший глава Новокижингинска - мужчина с большой буквы «М». Щедрость его не знает границ настолько, что он три благоустроенных квартиры раздал трем женщинам: двум работницам местной администрации и еще одной знакомой.

Все это напоминает сказку о царе Салтане. Но вместо царя - местный глава, вместо царства - Новокижингинск, а вместо трех девиц… А нет, тут все правильно - три девицы действительно были.

Только вот в бочке поедет кататься сам «царь Салтан» - главу поймали и предъявили обвинение. Квартиры у девиц отобрали, тут и сказочке конец.