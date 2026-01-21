Помощь на вокзалах ВСЖД за год получили 12 тысяч маломобильных пассажиров

В 2025 году на вокзалах Восточно-Сибирской железной дороги необходимую помощь получили 12 тысяч маломобильных пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года спрос на специальные услуги увеличился на 23%.Наибольшее количество обращений в центр содействия мобильности поступило на станциях Иркутск-Пассажирский (4605 заявки), Улан-Удэ (2442), Тайшет (1017), Падунские Пороги (728).Благодаря специализированным службам маломобильные пассажиры могут оперативно получить помощь при передвижении по территории вокзального комплекса (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункты и другие объекты), в том числе с предоставлением вспомогательных технических средств, при посадке в поезд и транспортировке ручной клади.