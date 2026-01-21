Нацпарк Бурятии стал местом разборок двух рогоносцев

Солонец в Забайкальском нацпарке Бурятии стал накануне местом разборок двух взрослых лосей. Как написали в телеграм-канале «Заповедного Подлеморья», животные сошлись «лоб в лоб, рог в рог».

- Сначала всё мирно: склонившись, два самца лося пополняют запасы соли – жизненно важного ресурса. Однако стоит сократить дистанцию, и атмосфера резко меняется. Несмотря на то, что пик агрессии у лосей приходится на период гона (сентябрь-октябрь), эти кадры в Забайкальском нацпарке сняты в декабре, - пишут в группе заповедника.

Зимой причина конфликта другая – территория и ресурс. Солонец становится «личным пространством» и появление соперника может спровоцировать выяснение отношений и демонстрацию доминирования. Даже вне брачного сезона дикая природа живёт по своим строгим правилам. Особенно в суровое зимнее время.

Фото: «Заповедное Подлеморье»