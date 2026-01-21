В Улан-Удэ налаживают оборудование котельной на Дивизке

В Улан-Удэ на 839-й котельной, которая обеспечивает теплом жителей станции Дивизионная, проводят работы по наладке оборудования. Напомним, температура в квартирах упала из-за течи на одном из котлов.

В городке живут семьи участников СВО. Как сообщили в телеграм-канале «Танковая бригада», люди жалуются на холод – в их жилищах всего 15-17 градусов. Это началось с субботы после аварии на котельной.

Фото: телеграм-канал «Танковая бригада»

В Комитете городского хозяйства заверили, что ресурсоснабжающие организации помогут отрегулировать оборудование котельной. А также заменят уголь на имеющий большую теплоту сгорания и проверят качество топлива, которое имеется в наличии, включая проведение лабораторного анализа его калорийности.

«Ситуация со стабильностью теплоснабжения на данном участке находится на постоянном контроле. Совместно с ПАО «ТГК-14» и МУП «Водоканал» организована необходимая помощь в наладке оборудования. Работы будут вестись в круглосуточном режиме до полной нормализации ситуации», – заявил председатель КГХ Дмитрий Федоров.