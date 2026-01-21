Февраль в Бурятии будет холоднее обычного

В Бурятском гидрометцентре рассказали о погоде в последний месяц зимы. Средняя температура воздуха в феврале в большинстве районов республики ожидается на 1-2 градуса ниже средних многолетних значений, другими словами будет холоднее обычного.

Между тем, по словам ведущего синоптика ОМП И. Черноусовой, по южной и средней части Байкала февральская погода будет такой же, как и в предыдущие годы. По юго-западным районам температура ожидается на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков в феврале 2026 года в большинстве районов не будет отличаться от прошлогодних периодов, а вот по юго-западным районам снега будет значительно меньше, чем раньше.

Фото: loon.site