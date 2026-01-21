В Бурятии в 2026 году отремонтируют 97 километров дорог

В Бурятии в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году отремонтируют 97 километров дорог. Кроме того, в Улан-Удэ приступят к строительству двух путепроводов (Читинский переезд и в поселке Стеклозавод). Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Весной начнут активную фазу работ на следующих участках:

«Улан-Удэ – Романовка – Чита» в Заиграевском, Хоринском, Еравнинском районах;

«Тресково – Шергино – Оймур – Заречье» в Кабанском районе;

«Мухоршибирь – Бичура – Кяхта» в Бичурском районе;

«Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо» в Муйском и Северо-Байкальском районах;

«Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск» на границе с Монголией и в Селенгинском районе;

«Новоильинск – Горхон – Кижа» на границе с Забайкальским краем.

Также специалисты приведут в порядок мосты на дорогах регионального и местного значения в Еравнинском, Прибайкальском, Закаменском, Бичурском, Баргузинском и Курумканском районах. Кроме того, продолжится ремонт дорог на улицах Иволгинска, Вознесеновки, Турунтаево, Иркилика, Северобайкальска, Гусиноозерска, Кяхты и Улан-Удэ.

«Ремонт дорог важен для каждого жителя нашей республики. Это комфорт и безопасность передвижения, доступность получения социальных, образовательных и других необходимых услуг, развитие населенных пунктов и развитие культурных, общественных и личных связей», - сказал Алексей Цыденов.