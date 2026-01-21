Общество 21.01.2026 в 13:56

В Бурятии в 2026 году отремонтируют 97 километров дорог

Также в Улан-Удэ приступят к строительству двух путепроводов
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии в 2026 году отремонтируют 97 километров дорог
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году отремонтируют 97 километров дорог. Кроме того, в Улан-Удэ приступят к строительству двух путепроводов (Читинский переезд и в поселке Стеклозавод). Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Весной начнут активную фазу работ на следующих участках:

  • «Улан-Удэ – Романовка – Чита» в Заиграевском, Хоринском, Еравнинском районах;

  • «Тресково – Шергино – Оймур – Заречье» в Кабанском районе;

  • «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта» в Бичурском районе;

  • «Северобайкальск – Новый Уоян – Таксимо» в Муйском и Северо-Байкальском районах;

  • «Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск» на границе с Монголией и в Селенгинском районе;

  • «Новоильинск – Горхон – Кижа» на границе с Забайкальским краем.

Также специалисты приведут в порядок мосты на дорогах регионального и местного значения в Еравнинском, Прибайкальском, Закаменском, Бичурском, Баргузинском и Курумканском районах. Кроме того, продолжится ремонт дорог на улицах Иволгинска, Вознесеновки, Турунтаево, Иркилика, Северобайкальска, Гусиноозерска, Кяхты и Улан-Удэ.

«Ремонт дорог важен для каждого жителя нашей республики. Это комфорт и безопасность передвижения, доступность получения социальных, образовательных и других необходимых услуг, развитие населенных пунктов и развитие культурных, общественных и личных связей», - сказал Алексей Цыденов.

Теги
ремонт дорог нацпроект

Все новости

В Бурятии школьники ходят мимо опасно накренившегося столба
21.01.2026 в 18:03
Житель Бурятии сломал ключицу на горнолыжном курорте в Байкальске
21.01.2026 в 17:49
В Бурятии бизнесмен не спешил убирать павильон с берега Щучки
21.01.2026 в 17:27
Бурятия вошла в число лидеров страны по сбору макулатуры в акции «БумБатл»
21.01.2026 в 16:54
Жительница Бурятии лишилась «ласточки» из-за мужа
21.01.2026 в 16:35
В Улан-Удэ отогревают застывшие от мороза водоколонки
21.01.2026 в 16:26
Сильнейшие морозы помогли сковать Байкал
21.01.2026 в 16:02
Академик из Бурятии стал орденоносцем
21.01.2026 в 15:58
Строительную компанию в Бурятии оштрафовали на 110 тысяч рублей
21.01.2026 в 15:48
Жителя Бурятии будут судить за убийство 14-летней давности
21.01.2026 в 15:38
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

Читайте также
В Бурятии школьники ходят мимо опасно накренившегося столба
Сельчане забили тревогу
21.01.2026 в 18:03
В Бурятии бизнесмен не спешил убирать павильон с берега Щучки
Администрация Селенгинского района обратилась в суд
21.01.2026 в 17:27
Бурятия вошла в число лидеров страны по сбору макулатуры в акции «БумБатл»
Всего жители собрали почти 70 тонн макулатуры
21.01.2026 в 16:54
Жительница Бурятии лишилась «ласточки» из-за мужа
Авто конфисковали в доход государства
21.01.2026 в 16:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru