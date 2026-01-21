Общество 21.01.2026 в 14:13
Стоп, ожирение!
Как 200 лишних калорий в день бьют по сердцу и как выработать здоровые привычки для всей семьи
По данным Всемирной организации здравоохранения, ожирение приобрело масштабы неинфекционной эпидемии: более миллиарда человек в мире живут с избыточным весом. В России эта проблема касается каждого третьего взрослого трудоспособного возраста.
Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики напоминают: лишний вес — это не вопрос эстетики, а доказанный фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и других серьезных нарушений здоровья.
Чем опасно ожирение для организма
Избыточная масса тела создает двойную угрозу:
1. Прямая нагрузка на сердце и сосуды. Сердце вынуждено работать более эффективно, что приводит к увеличению объема сердечной мышцы — гипертрофии миокарда. Из-за лишнего веса постепенно развивается сердечная недостаточность даже без серьезных поражений сосудов.
2. При ожирении изменяются обменные процессы в организме: развивается инсулинорезистентность, а инсулин — тот гормон, без которого не может наш организм перерабатывать глюкозу; повышается уровень холестерина, а это может привести к образованию бляшки, вызывающей закупорку сосуда и приводящей к развитию острого коронарного синдрома — инфаркта миокарда или нарушению мозгового кровообращения.
Лишний жир в нашем организме накапливается незаметно. Оказывается, если в день переедать всего 200 ккал, то за год можно накопить от 3 до 7 кг лишнего жира. Как примерно выглядят 200 ккал — это одна булочка, или 4 кусочка хлеба, или 1/3 пачки чипсов, или стакан колы. Имеем в виду — это в дополнение к основному питанию.
Как понять, есть ли ожирение
Чаще всего при массовых обследованиях врачи пользуются различными индексами для определения физических показателей. Самый простой — индекс Брока. Для этого из роста человека вычитается определенная цифра, которая зависит от роста:
— при росте 165 см и менее: из роста следует вычесть 100,
— при росте 166–175 см: из роста следует вычесть 105,
— при росте 176 см и более: из роста следует вычесть 110.
Также учитывается тип тело-сложения:
– астеникам: вычесть еще 10%,
– нормостеникам: ничего не менять,
– гиперстеникам: добавить 10% сверху.
Также учитывается возраст:
– молодым людям 20–30 лет: еще уменьшить посчитанный показатель на 10%,
– людям в возрасте 40–45 лет: ничего не менять,
– людям старше 50 лет: добавить 5–7% сверху.
В наших поликлиниках чаще используют индекс массы тела, который высчитывается по формуле: ИМТ = масса тела (кг), разделенную на рост в м2. Например, если при росте 170 см вы весите 55 кг, то ваш ИМТ составляет 65/(1,7х1,7) м =19,03 (нормальный вес).
Для определения абдоминального ожирения ориентируются на объем талии или на соотношение объема талии к объему бедер.
Калькулятор ИМТ, который сам рассчитает для вас этот показатель, есть на портале Мин-здрава России Такздорово.ру https://www.takzdorovo.ru/servisy/kalkulyatory/.
Все это ориентировочные индексы, наиболее точный метод — биоимпедансометрия — при помощи специального аппарата вам измерят состав тела в процентном соотношении: вода, активная клеточная масса и жировая ткань. Пройти это обследование бесплатно можно в Центрах здоровья, записавшись по телефону 377–300 или через Госуслуги.
Нужно ли считать калории и как правильно это делать
Чаще всего никто не занимается подсчетом калорий, но было бы полезно культурному человеку, особенно тому, кто отвечает за свое питание или питание своей семьи, разбираться в калорийности основных продуктов, входящих в наш рацион.
Важно знать свою норму. Средняя суточная потребность взрослого человека — около 2000 килокалорий. Необходимо внимательно читать этикетки. Считать, сколько калорий мы получим, если съедим 100 г продукта. Такой подсчет помогает понять, что 100 калорий из овощей и 100 калорий из сладкой выпечки по-разному влияют на организм.
Самая калорийная часть пищи — это жиры и все продукты, содержащие жиры.
Калорийность растительного масла, например, 900 ккал на 100 г продукта. Соответственно, майонез, изготовленный на его основе, содержит 750 ккал в 100 г. Не имеет калорий вода, соответственно, чем больше воды в продукте, тем меньше калорий он содержит.
Например, свежие овощи: огурец — 10 ккал /100 г, капуста — 29 ккал/100 г, помидор — 15 ккал/100 г.
Особый фокус: дети в зоне риска
Проблема избыточного веса стремительно молодеет. В России ожирением страдают 8,5% детей в городах и 5,5% — сельской местности. Причины комплексные: малоподвижный образ жизни, увлечение гаджетами, обилие сладостей и фастфуда в рационе, недосып и даже стресс, который дети «заедают».
Потребление большого количества высококалорийных, нежизнеспособных продуктов, богатых сахаром и насыщенными жирами, способствует развитию ожирения. Такая эта еда вызывает привыкание и не обеспечивает длительного чувства насыщения, и через короткое время после приема пищи ребенок хочет есть снова.
Семья оказывает самое сильное влияние на пищевое поведение ребенка. До 80% родителей детей, больных ожирением, сами страдают лишним весом. Поэтому родителям важно подавать личный пример.
Здоровые привычки в семье — лучшая профилактика
Чтобы избежать ожирения, необходимо правильно питаться и вести здоровый активный образ жизни:
• Важно употреблять в пищу ежедневно не менее 400 г зелени, свежих овощей и фруктов.
• Контролировать соль и сахар. Рекомендуемая норма соли — до 5 г в сутки (с учетом «скрытой» соли в хлебе и готовых продуктах). Салаты лучше вообще не солить, а для улучшения вкуса добавить несколько капель лимонного сока. Соль способствует повышению артериального давления, а это уже фактор риска артериальной гипертензии и развития других сердечно-сосудистых заболеваний. Норма добавленного сахара — не более 25–50 г. Лучше использовать натуральные специи и лимонный сок для усиления вкуса.
• В борьбе с ожирением важно помнить, что фастфуд, полуфабрикаты, колбасы, промышленная выпечка, сладкие газировки и соусы — источники пустых калорий, избытка соли, сахара и опасных трансжиров (указаны на этикетке как «гидрогенизированные растительные жиры»). Такие продукты необходимо исключить из рациона.
• Исключить алкоголь, так как он повышает риск развития ожирения. 1 г чистого этанола содержит около 7 ккал. Этот показатель существенно превышает калорийность белков и углеводов (4 ккал на 1 г) и более близок к жирам (9 ккал на 1 г). Помимо калорийности алкогольного напитка, теряется контроль над съеденным количеством пищи. Из-за этого после бокала вина можно съесть лишнего.
• Больше двигаться. Заниматься физическими упражнениями, помимо повседневных рабочих нагрузок, 150 минут в неделю. Ходьба, прогулки на свежем воздухе, зарядка — это доступный и эффективный способ поддержать здоровье, улучшить настроение и снизить риски многих заболеваний.
Профилактика ожирения — это вклад в долгую и активную жизнь. Питайтесь правильно и рационально и будьте здоровы! Подробнее о правильном питании вы можете узнать в наших школах здоровья и на страницах Здоровье 03.
Центр общественного здоровья и медицинской профилактики РБ им. В. Р. Бояновой
Тегиздоровье