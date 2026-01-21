Общество 21.01.2026 в 14:30

В Монголии резко увеличилось количество волков

За голову серого хищника теперь будут платить до 300 тысяч тугриков
Текст: Иван Иванов
В Монголии резко увеличилось количество волков
Фото: freepik.com
Наряду с очень холодной погодой и нехваткой кормов в ряде провинций на Монголию обрушилась и новая напасть. В стране резко выросло число волков. Ранее Монголия отменила плату за отстрел хищников, и они размножились, передает портал News.mn.

Как сообщил губернатор провинции Баян-Улгий Э. Зангар, сегодня многие животноводы хотят получить лицензию для охоты на волков в связи с резким увеличением численности серых хищников. В прошлом году в стране была отменена плата в размере 150 000 тугриков за одного волка. В этом году в целях сокращения численности волков было решено давать надбавку в размере 250-300 тысяч тугриков за волка (6500 рублей). Однако пока охотничье ведомство не утвердило графики охоты. 

Для Бурятии тема монгольских волков весьма актуальна, поскольку хищники нередко переходят границу в южных районах республики и нападают на домашний скот. Если с волками в Монголии начнут бороться по-настоящему, животноводам республики станет полегче.
