В Монголии резко увеличилось количество волков

Наряду с очень холодной погодой и нехваткой кормов в ряде провинций на Монголию обрушилась и новая напасть. В стране резко выросло число волков. Ранее Монголия отменила плату за отстрел хищников, и они размножились, передает портал News.mn.Как сообщил губернатор провинции Баян-Улгий Э. Зангар, сегодня многие животноводы хотят получить лицензию для охоты на волков в связи с резким увеличением численности серых хищников. В прошлом году в стране была отменена плата в размере 150 000 тугриков за одного волка. В этом году в целях сокращения численности волков было решено давать надбавку в размере 250-300 тысяч тугриков за волка (6500 рублей). Однако пока охотничье ведомство не утвердило графики охоты.Для Бурятии тема монгольских волков весьма актуальна, поскольку хищники нередко переходят границу в южных районах республики и нападают на домашний скот. Если с волками в Монголии начнут бороться по-настоящему, животноводам республики станет полегче.