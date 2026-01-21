Общество 21.01.2026 в 14:40

Пару из Бурятии поздравили с рождением седьмого ребенка

Пополнение произошло в семье Гуржаповых
Текст: Карина Перова
Пару из Бурятии поздравили с рождением седьмого ребенка
Фото: Республиканский перинатальный центр

В семье Людмилы и Цырена Гуржаповых из Бурятии родился седьмой ребенок. Девочка появилась на свет в Республиканском перинатальном центре.

У малышки отличные показатели: вес – 3 780 г, рост – 55 см. По шкале Апгар это 8/9 баллов. Выписка состоялась в минувшую субботу. Родителям вручили памятные подарки и теплые поздравления.

В большой семье уже подрастают шесть детей – пять мальчиков и одна девочка.

«Рождение седьмого ребёнка – это особый, по-настоящему торжественный момент, наполненный любовью, теплом и огромным счастьем. От всей души поздравляем семью с пополнением и желаем крепкого здоровья маме и малышу, семейного благополучия, радости и взаимной поддержки!», - прокомментировали в центре.

Теги
многодетная семья роды

