В поселке в Бурятии возле свалки бродила рысь

В Бурятии участились случаи выхода рысей к людям. Вчера дикое животное заметили и жители поселка Заиграево.

Очевидцы рассказали, что зверь бродил возле полигона твердых бытовых отходов. Рысь пыталась приблизиться к людям в вагончике, но ее спугнули.

В Единой дежурно-диспетчерской службе района призывают заиграевцев быть осторожными.

Ранее «Номер один» сообщал, что хищная кошка напугала жительницу улуса Цолга Мухоршибирского района.