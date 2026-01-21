Общество 21.01.2026 в 14:56
В поселке в Бурятии возле свалки бродила рысь
Зверя заметили в Заиграево
Текст: Карина Перова
В Бурятии участились случаи выхода рысей к людям. Вчера дикое животное заметили и жители поселка Заиграево.
Очевидцы рассказали, что зверь бродил возле полигона твердых бытовых отходов. Рысь пыталась приблизиться к людям в вагончике, но ее спугнули.
В Единой дежурно-диспетчерской службе района призывают заиграевцев быть осторожными.
