В Бурятии после праздников растет заболеваемость ОРВИ

В Бурятии после новогодних праздников и школьных каникул фиксируется ожидаемый рост заболеваемости ОРВИ. Как отметили в республиканском Роспотребнадзоре, по сравнению с предыдущей неделей, число заразившихся увеличилось в 2,3 раза.

«Структура циркулирующих респираторных вирусов сохраняется прежней. Продолжается регистрация случаев заболевания гриппом с доминированием вируса A (H3N2)», - добавили в надзорном ведомстве.

Главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев призвал жителей соблюдать меры профилактики – чаще мыть руки, проветривать помещения, избегать контактов с заболевшими людьми. А в случае появления признаков заболевания – своевременно обращаться к врачу и не заниматься самолечением.