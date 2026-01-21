Строительную компанию в Бурятии оштрафовали на 110 тысяч рублей

В Курумканском районе Бурятии расчетные счета строительной компании пришлось арестовать за невыплату штрафа. Его наложили на организацию за несанкционированное размещение отходов.

Как рассказали в службе судебных приставов, организация, которая занимается строительством жилых и нежилых зданий была оштрафована на 110 тысяч рублей, однако погашать долг не торопилась.

- После возбуждения исполнительного производства были арестованы расчетные счета компании, наложены ограничения на регистрационные действия в отношении земельных участков, недвижимости, а также транспортных средств, зарегистрированных на компанию. Штраф был взыскан в полном объеме, - добавили в УФССП республики.

