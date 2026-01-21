Академик из Бурятии стал орденоносцем

Сегодня на заседании республиканского Совета по науке и инновациям глава Бурятии вручил академику Арнольду Тулохонову орден Александра Невского. Награды ученый удостоился по указу президента России за заслуги в научной деятельности и многолетний добросовестный труд.«Арнольд Кириллович — академик Российской академии наук, доктор географических наук, научный руководитель Байкальского института природопользования СО РАН. Его вклад в развитие российской и мировой науки масштабен: более 40 монографий, сотни научных публикаций, в том числе 13 монографий, изданных за последние пять лет. Орден Александра Невского ещё раз подтверждает, что достижения бурятских учёных известны и высоко ценятся. Вся Бурятия по праву гордится научными достижениями и вкладом в развитие отечественной науки наших ученых», - написал Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.