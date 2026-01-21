Сильнейшие морозы помогли сковать Байкал

На озере Байкал зафиксировано полное ледовое покрытие акватории. О долгожданном событии сообщил Иркутский гидрометцентр.«На озере Байкал отмечается ледостав, толщина льда по состоянию на 20 января составляет 25-58 см, в районе метеостанции Томпа - выше нормы на 7 см, в с. Байкальское, д. Сарма и Хужир, п. Нижнеангарск - ниже нормы на 10-17 см», - констатировали иркутяне.В остальной части озера отмечается тонкий лед.Сообщив о Байкале, синоптики также подбодрили жителей соседней области. «Антициклон, принесший аномальное снижение температуры воздуха в регионе, начинает постепенно смещаться на восток. Пик похолодания в Приангарье пройден, в ближайшие дни территория области будет отогреваться западными потоками. И температурный фон плавно пойдет на повышение, а к концу недели показания термометров вернутся в рамки климатической нормы», - порадовали иркутян.Смещение на восток, о котором говорится, - это, получается, смещение в сторону Бурятии. Таким образом, добрых западных потоков в республике придется подождать.А пока, по информации Бурятского гидрометцентра, в республике царят крепкие морозы. Самую низкую температуру сегодня 21 января зафиксировали, пожалуй, на метеопосту в Ую (Баунтовский район). В 8 часов утра там было отмечено -48 градусов.Как бы из-за указанного смещения атмосферного фронта там не ударило, вообще, -50 градусов, превратив окрестности Ую в климатический филиал Якутии.Собственно говоря, на 22 января бурятские синоптики прогнозируют землякам температуру ночью -37…-42 градуса, а местами морозы до -45…-50 градусов. Погоду характеризуют, как аномально холодную.Кстати, Якутский гидрометцентр говорит, что сегодня, в 15 часов дня, у них в Оймяконе было -45, а в Усть Нере аж -48 градусов.