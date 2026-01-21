Жительница Бурятии лишилась «ласточки» из-за мужа

Житель поселка Николаевский Тарбагатайского района Бурятии предстал перед судом за езду без водительских прав. 35-летнего мужчину признали виновным, назначив наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС на срок 1 год 6 месяцев, и конфисковали в доход государства автомобиль «Тойота Премио».

Осужденный подал апелляционную жалобу, указав, что машина принадлежит его жене. Последняя обжаловала приговор в кассационном порядке. Женщина полагала, что она является единственным собственником иномарки, так как легковушку купили на деньги, подаренные ей отцом. Однако все их доводы отклонили.

«Верховным судом республики и восьмым кассационным судом общей юрисдикции приговор оставлен без изменения, а жалобы – без удовлетворения», - отметили в прокуратуре Бурятии.