Бурятия вошла в число лидеров страны по сбору макулатуры в акции «БумБатл»

Почти 70 тонн макулатуры собрали жители Бурятии в рамках Всероссийской экологической акции «БумБатл» в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого по решению президента страны.

Республика вошла в число лидеров, заняв 3 место среди малых регионов РФ. Основной вклад в общий результат вносят школьники и студенты из всех районов Бурятии, демонстрируя высокую экологическую ответственность и активную гражданскую позицию.

«Высокий результат республики во Всероссийской акции «БумБатл» – это показатель вовлечённости жителей, особенно подрастающего поколения, в вопросы охраны окружающей среды. Мы видим, что экологическая культура становится нормой, а такие инициативы объединяют людей вокруг важной цели – сохранения природных ресурсов. Министерство и дальше будет поддерживать экологические проекты, формирующие ответственное отношение к природе», - отметила министр природных ресурсов и экологии Республики Бурятия Наталья Тумуреева.

Итоги командного и регионального зачёта планируется подвести в марте 2026 года.

Напомним, с 2025 года акция «БумБатл» проводится в круглогодичном формате. Принять участие в ней могут все жители Бурятии – как индивидуально, так и в составе команд. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте бумбатл.рф, сдать макулатуру в пункт приёма и загрузить акт о сдаче в личный кабинет участника.