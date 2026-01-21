В Бурятии бизнесмен не спешил убирать павильон с берега Щучки

В Бурятии администрация Селенгинского района подала в суд на бизнесмена. Муниципалитет потребовал, чтобы ответчик демонтировал павильон, который он установил на берегу Щучьего озера.

Мужчине предоставили земельный участок общей площадью 58 кв. м., государственная собственность на который не разграничена, для нестационарных объектов, предназначенных для организации зон отдыха населения.

Ему выдали разрешение до 10 сентября 2025 года. После завершения летнего сезона он должен был освободить землю, снести павильон и привести все в порядок (вывезти имущество и мусор). Но ответчик ничего не сделал.

Райадминистрация обратилась в Гусиноозерский городской суд. Там заочно удовлетворили исковые требования.

«Также с ответчика взыскана судебная неустойка в случае неисполнения решения суда в установленный срок в размере 1 000 руб. за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после вступления решения в законную силу и до фактического исполнения судебного акта», - говорится в материалах дела.