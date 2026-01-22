В Бурятии спаниель Чак стал грозой контрабандистов

За 2025 год кинологи Бурятской таможни и их четвероногие помощники пресекли 104 факта незаконного перемещения товаров через границу. Люди пытались провезти около 16 гр. сильнодействующих веществ, 32 таблетки психотропных веществ, 26 единиц боеприпасов, 489 блоков сигарет и 1,5 кг табака.

Кроме того, специалисты обнаружили наличные денежные средства – 4 тыс. китайских юаней, 6,5 млн рублей и около 170 тысяч долларов США. В основном товары прятали в багаже или в машинах.

В результате таможенники завели 4 уголовных дела и 158 дел об административных правонарушениях. Львиная доля «административок» касалась незаконного перемещения табачных изделий.

В 2025 году службу несли 15 кинологов с немецкими овчарками и русскими спаниелями. Самой результативной ищейкой признали собаку кинолога Анны Брянской – спаниеля по кличке Чак.