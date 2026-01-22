В Улан-Удэ сотрудники ГАИ выручили водителя заглохшего авто

В Улан-Удэ сотрудники ГАИ Сергей Галичкин и Максим Бадмацыбиков ранним утром помогли водителю заглохшего автомобиля. Женщина рассказала инспекторам, что ее машина почему-то не заводится.

Полицейские предложили горожанке подождать в патрульном автомобиле, чтобы не мерзнуть на холоде. Они предположили, что проблема с аккумулятором и остановили один из проезжающих автомобилей.

Вместе с водителем сотрудники ДПС завели машину, но устранить неисправность своими силами стражам порядка не удалось. Тогда женщина вызвала знакомого механика, а правоохранители помогли отогнать машину, чтобы она не мешала другим водителям.

Автомобилистка искренне поблагодарила сотрудников полиции за профессионализм и отзывчивость.

Попавшие в беду водители всегда могут рассчитывать на помощь экипажей ДПС – можно позвонить по номеру 102 или 112.