Общество 22.01.2026 в 09:54

Выход рысей к жителям Бурятии может быть связан с суровой зимой

Хищнику трудно охотиться в глубоком снегу
Текст: Карина Перова
Фото: соцсети

Госинспекторы Бурприроднадзора обследуют населенные пункты и прилегающие охотничьи территории, где люди в эти дни заметили рысь. Напомним, хищники выходили в улус Цолга Мухоршибирского района и поселок Заиграево.

«Если животное не травмировано, принимаются меры по отлову и возвращению животного в его естественную среду обитания с благоприятными условиями и достаточной кормовой базой. В случае угрозы нанесения жизни и здоровью граждан, причинения ущерба незамедлительно принимаются меры к регулированию численности хищника», - отметили в надзорном ведомстве.

Появление дикой кошки у людей зимой – это, в первую очередь, сигнал о проблемах в её естественной среде обитания (нехватка пищи, сложные условия и глубокий снег).

В холодное время года численность основного объекта охоты рыси – зайца-беляка, косуль, тетеревиных птиц – может сокращаться или эти животные становятся менее доступными (уходят в глубокий снег, мигрируют).

А в деревнях и на окраинах городов концентрируются легкая добыча – синантропные животные, а также грызуны (крысы, мыши). Кроме того, хищника привлекают скопления птиц, которые слетаются в населенные пункты в поисках корма.

Важно отметить:

  • для рыси это не нормальное поведение, а вынужденная мера. Она от природы очень осторожна и сторонится человека;

  • чаще всего в населённые пункты заходят одиночные особи, а не семейные группы;

  • зимние выходы участились в последние годы из-за комплекса факторов: многоснежье, колебания численности зайца-беляка.

Что делать, если вы увидели рысь в населённом пункте?

1. Не паниковать и не приближаться. Рысь редко нападает на человека, но будучи загнанной в угол или защищая добычу, может быть опасна.

2. Не пытаться её прикормить или поймать.

3. Предупредить других людей, особенно детей, держать домашних животных в помещении.

4. Сообщить о визите в службу Бурприроднадзора (тел.: 44-44-97) или полицию.

