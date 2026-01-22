Общество 22.01.2026 в 10:38

В муниципальных детсадах Бурятии могут продлить время работы

Глава государства поручил изыскать возможности для оплаты труда воспитателей до 20.00
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость продлить часы работы ясельных групп и детских садов до 20:00, чтобы родители, особенно матери, могли быстрее возвращаться к работе и поддерживать свою профессиональную квалификацию. Об этом сообщается на сайте Кремля. Он отметил, что такая мера поможет снизить нагрузку на работающих родителей и обеспечит большую гибкость для семей.

Во время видеоконференции с членами правительства он заявил: «Мы обсуждали эти вопросы и с председателем правительства после «Прямой линии», и с вице-премьером, курирующим эти направления. Правительство активно прорабатывает инициативы по этому поводу, а также поставлены соответствующие поручения».

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пообещал, что правительство будет взаимодействовать с регионами для эффективной реализации этой меры. Пока неясно, кто будет оплачивать сверхурочные?

Расширение работы детских садов до 20:00 потребует дополнительных финансовых ресурсов, прежде всего для оплаты труда педагогов, охранников и обслуживающего персонала. Источниками финансирования могут стать бюджет – увеличение расходов за счет перераспределения средств внутри социальных статей или дополнительных ассигнований в рамках региональных программ поддержки семей и детей.

Возможны и целевые субсидии – выделение дополнительных средств на развитие дошкольных учреждений, предназначенных специально для оплаты сверхурочной работы.

Но более вероятно, что увеличение финансирования произойдет за счет доходов муниципальных или региональных бюджетов.

Кроме того, могут рассматриваться варианты по введению платы за дополнительные часы.

