Ученые Бурятии создали кормовую добавку для ускоренного роста ягнят

В состав продукта вошли зерновые культуры и жмых облепихи
Текст: Карина Перова
Ученые Бурятии создали кормовую добавку для ускоренного роста ягнят
Фото: Минсельхозпрод Бурятии

В Бурятском научно-исследовательском институте сельского хозяйства (БурНИИСХ) разработали белково-витаминную гранулированную кормовую добавку для ягнят (БВКД-4). Продукт создали из местного сырья – зерновых культур бурятской селекции и растительных остатков (жмыха облепихи), рассказали в Минсельхозпроде республики.

Официальные испытания ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердили качество и безопасность разработки. Подчеркивается, что добавка соответствует ГОСТ, не содержит ГМО, тяжёлых металлов, токсинов и патогенной микрофлоры. Она рассчитана на критический период для молодняка овец сразу после отбивки, когда они переходят с молочного питания.

«Добавка обогащает рацион витаминами и способствует активному росту. Производственные опыты показали, что при включении в рацион всего 100 граммов добавки в сутки в течение 30 дней привес ягнят увеличивается на 50% по сравнению с контрольной группой», - подчеркнула старший научный сотрудник лаборатории животноводства БурНИИСХ Октябрина Бадмаева.

Ускоренный рост позволяет реализовывать мясо ягнят в год их рождения, повышая общую рентабельность овцеводства. Сейчас ученые работают над расчётом конечной стоимости и организацией производства.

«Для этого нужно другое оборудование и ресурсы. В планах расширение линейки подобных добавок для других видов животных и целей, например, для интенсивного откорма», - поделилась научный сотрудник.

© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
