В Бурятии задержали злостного неплательщика алиментов из Забайкалья

Вчера днем сотрудники Росгвардии по Бурятии задержали в Кяхте пьяного мужчину. Он нарушал общественный порядок и нецензурно ругался.

При проверке документов выяснилось, что хулигана ищет УФСИН по Забайкальскому краю. Как оказалось, мужчина находится в федеральном розыске за неуплату алиментов на содержание детей.

38-летнего уроженца Читинской области задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска. У мужчины уже есть несколько судимостей. Сейчас он живет в Кяхте.