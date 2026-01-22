Общество 22.01.2026 в 11:06
В Бурятии задержали злостного неплательщика алиментов из Забайкалья
Мужчина находился в федеральном розыске
Текст: Карина Перова
Вчера днем сотрудники Росгвардии по Бурятии задержали в Кяхте пьяного мужчину. Он нарушал общественный порядок и нецензурно ругался.
При проверке документов выяснилось, что хулигана ищет УФСИН по Забайкальскому краю. Как оказалось, мужчина находится в федеральном розыске за неуплату алиментов на содержание детей.
38-летнего уроженца Читинской области задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска. У мужчины уже есть несколько судимостей. Сейчас он живет в Кяхте.