Из Иркутской области уехали преступники

В 2025 году в Иркутской области зафиксировано сильнейшее снижение количества преступлений, хотя число коррупционных дел возросло. Руководство регионального управления Следственного комитета подытожило итоги работы за прошедший год.

По данным пресс-службы Следкома РФ по Иркутской области, уровень преступности в 2025 году заметно снизился. Так, на каждые десять тысяч жителей региона приходится примерно 145 зарегистрированных преступлений — это на 7% меньше, чем в прошлом году.

Причинами снижения преступности эксперты называют меры борьбы с бытовой преступностью, усиление профилактической работы, а также эффективность правоохранительной деятельности и раскрытия преступных схем. В то же время, число дел, связанных с коррупцией, увеличилось, что, по мнению руководства, объясняется активизацией работы антикоррупционных органов и ростом объема расследуемых дел.

Дополнительные причины снижения преступности включают улучшение социальной ситуации, усиление контроля и профилактических мероприятий, а также внедрение компьютерных технологий в расследование и профилактику противоправных действий.

Кроме того, наблюдатели отмечают, что с 2022 года в области отмечается снижение числа находящихся в местах лишения свободы граждан. Это также влияет на снижение числа преступлений в области, поскольку регион «физически очищается» от криминального элемента, что облегчает правоохранительным органам работу по обеспечению правопорядка.

Ранее Иркутская область находилась в числе одних из самых криминальных регионов страны. Однако за последние годы ситуация там кардинально поменялась и область стала более комфортной для проживания с точки зрения обеспечения безопасности.