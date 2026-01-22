Общество 22.01.2026 в 11:24

Из Иркутской области уехали преступники

Область показала мощнейшее снижение преступности из-за резкого снижения численности криминальных элементов
A- A+
Текст: Иван Иванов
Из Иркутской области уехали преступники
Фото: архив «Номер один»

В 2025 году в Иркутской области зафиксировано сильнейшее снижение количества преступлений, хотя число коррупционных дел возросло. Руководство регионального управления Следственного комитета подытожило итоги работы за прошедший год.

По данным пресс-службы Следкома РФ по Иркутской области, уровень преступности в 2025 году заметно снизился. Так, на каждые десять тысяч жителей региона приходится примерно 145 зарегистрированных преступлений — это на 7% меньше, чем в прошлом году.

Причинами снижения преступности эксперты называют меры борьбы с бытовой преступностью, усиление профилактической работы, а также эффективность правоохранительной деятельности и раскрытия преступных схем. В то же время, число дел, связанных с коррупцией, увеличилось, что, по мнению руководства, объясняется активизацией работы антикоррупционных органов и ростом объема расследуемых дел.

Дополнительные причины снижения преступности включают улучшение социальной ситуации, усиление контроля и профилактических мероприятий, а также внедрение компьютерных технологий в расследование и профилактику противоправных действий.

Кроме того, наблюдатели отмечают, что с 2022 года в области отмечается снижение числа находящихся в местах лишения свободы граждан. Это также влияет на снижение числа преступлений в области, поскольку регион «физически очищается» от криминального элемента, что облегчает правоохранительным органам работу по обеспечению правопорядка.

Ранее Иркутская область находилась в числе одних из самых криминальных регионов страны. Однако за последние годы ситуация там кардинально поменялась и область стала более комфортной для проживания с точки зрения обеспечения безопасности.

Теги
Иркутская область преступность статистика

Все новости

Жителям Улан-Удэ предложили новый способ передачи показаний ГВС
22.01.2026 в 18:23
В Улан-Удэ будут судить сутенёра в юбке
22.01.2026 в 17:29
Скорая помощь в Улан-Удэ страдает от нехватки кадров и техники
22.01.2026 в 17:23
В Улан-Удэ подросток попал под колеса авто
22.01.2026 в 17:23
Сотрудники ВСЖД убрали с путей свыше 1 млн кубометров снега с начала зимы
22.01.2026 в 16:57
Улан-удэнец обокрал девушку, заглянув к ней в гости
22.01.2026 в 16:49
В Новосибирске задержали собственника обрушившегося торгового центра
22.01.2026 в 16:46
В студенческом МФЦ в Бурятии проконсультировали свыше 4,5 тыс. человек
22.01.2026 в 16:40
Жители Бурятии портят теплые остановки
22.01.2026 в 16:21
В Бурятии процветает педофилия
22.01.2026 в 16:14
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

Читайте также
Жителям Улан-Удэ предложили новый способ передачи показаний ГВС
В ТГК-14 начали принимать сообщения через Телеграм-канал
22.01.2026 в 18:23
В Улан-Удэ будут судить сутенёра в юбке
Женщина вовлекла в проституцию нескольких несовершеннолетних
22.01.2026 в 17:29
Скорая помощь в Улан-Удэ страдает от нехватки кадров и техники
Средний износ зданий подстанций превышает 70%, а автопарка – 80%
22.01.2026 в 17:23
Сотрудники ВСЖД убрали с путей свыше 1 млн кубометров снега с начала зимы
Больше всего хлопот снег доставил в Бурятии на перевалах Байкальского и Северо-Муйского хребтов
22.01.2026 в 16:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru