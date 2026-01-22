У школьников Улан-Удэ выдался недельный дистант из-за морозов

Школьники Улан-Удэ будут учиться дистанционно до конца недели. Завтра, 23 января, они снова не пойдут в образовательные учреждения из-за лютых затянувшихся морозов.

Как отметили в Комитете по образованию, на удаленку перевели всех учащихся первой и второй смены с 1 по 11 классы.

Решение основано на официальных данных Бурятского гидрометцентра. Синоптики отметили, что температура ночью в городе опустится до -39 градусов.